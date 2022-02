Westgate pulls off 50-45 Upset over STM

BOYS PREP BASKETBALL

Westgate 50, St. Thomas More 45

Ascension Episcopal 40, Delcambre 28

Carencro 87, Teurlings Catholic 62

Franklin 64, West St. Mary 61

Hamilton Christian Academy 57, Elton 38

Lafayette Christian Academy 63, Lake Arthur 39

New Iberia 57, Barbe 52

New Iberia Catholic 46, Loreauville 39

Vermilion Catholic 37, Hanson Memorial 35

GIRLS PREP BASKETBALL

Lafayette 68, Southside 49

Barbe 63, New Iberia 50

Franklin 69, West St. Mary 62

Hamilton Christian Academy 48, Elton 39

Hathaway 82, Lacassine 46

Lafayette Christian Academy 74, Lake Arthur 50

Merryville 72, Basile 33

Midland 71, JS Clark Leadership Academy 20

