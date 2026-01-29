Here's when Ragin' Cajuns football practices in spring

LAFAYETTE — Louisiana football has announced its spring practice schedule, giving fans an early look at the Ragin’ Cajuns as preparations begin for the 2026 season.
The spring slate includes 15 practices throughout March and April, culminating with the annual Vermilion & White Game on Saturday, April 25.
Louisiana football spring practice dates:
- Tuesday, March 17
- Thursday, March 19
- Saturday, March 21
- Tuesday, March 24
- Thursday, March 26
- Saturday, March 28
- Tuesday, March 31
- Thursday, April 2
Easter/Spring Break: Friday, April 3 through Sunday, April 12
- Tuesday, April 14
- Thursday, April 16
- Saturday, April 18
- Tuesday, April 21
- Thursday, April 23
- Friday, April 24
Vermilion & White Game:
- Saturday, April 25
