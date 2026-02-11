Latest Acadiana prep basketball power ratings

With the regular season entering its final stretch, Geaux Preps has released its latest high school basketball power ratings, giving teams across Acadiana a clearer picture of where they stand heading into the postseason.
For girls basketball, the regular season concludes Feb. 14, with playoff pairings set to be released Feb. 16. On the boys side, the regular season wraps up Feb. 21, and playoff pairings will be announced Feb. 23.
Several area programs sit in strong position across multiple divisions, highlighted by top-ranked teams and several schools inside the top 10 of their respective classes.
Below is a look at the latest Geaux Preps power ratings for area teams:
Girls
Divison I Non-Select
23. Southside — Record: 17-12
34. New Iberia — Record: 9-16
35. Westgate — Record: 10-14
Divison II Non-Select
3. North Vermilion — Record: 24-3
9. Iota — Record: 17-5
11. Opelousas — Record: 17-9
13. Northwest — Record: 16-12
20. Abbeville — Record: 10-12
24. Cecilia — Record: 13-14
31. Jennings — Record: 6-16
32. Beau Chene — Record: 7-22
33. Rayne — Record: 5-17
34. St. Martinville — Record: 5-14
35. Eunice — Record: 10-15
38. Morgan City — Record: 5-14
40. Breaux Bridge — Record: 4-24
Divison III Non-Select
5. Ville Platte — Record: 20-7
12. Church Point — Record: 19-13
17. Berwick — Record: 17-11
19. Pine Prairie — Record: 16-15
26. Kaplan — Record: 9-17
30. Patterson — Record: 4-18
31. Mamou — Record: 4-23
36. Erath — Record: 3-14
38. Crowley — Record: 4-21
39. Port Barre — Record: 0-21
Divison IV Non-Select
1. Midland — Record: 24-7
5. Lake Arthur — Record: 17-8
11. Franklin — Record: 15-9
13. Jeanerette — Record: 15-6
23. Basile — Record: 15-15
24. North Central — Record: 9-17
26. Welsh — Record: 9-20
30. Elton — Record: 7-16
34. West St. Mary — Record: 1-21
37. Centerville — Record: 3-12
40. Delcambre — Record: 1-18
41. Gueydan — Record: 0-14
Divison I Select
6. Acadiana — Record: 28-4
7. Teurlings Catholic — Record: 22-8
15. St. Thomas More — Record: 17-9
17. Lafayette — Record: 13-15
24. Carencro — Record: 11-11
33. Comeaux — Record: 10-13
Divison II Select
8. Northside — Record: 17-7
14. David Thibodaux — Record: 18-7
32. Acadiana Renaissance — Record: 6-14
Divison III Select
1. Lafayette Christian — Record: 19-8
14. Catholic - New Iberia — Record: 12-8
27. Lafayette Renaissance — Record: 7-19
Divison IV Select
2. JS Clark — Record: 22-5
5. St. Edmund — Record: 15-6
7. Vermilion Catholic — Record: 17-6
10. Westminster Christian — Record: 8-7
12. Opelousas Catholic — Record: 12-10
13. Central Catholic — Record: 11-12
16. Ascension Epsicopal — Record: 11-8
21. Highland Baptist — Record: 9-12
24. Hanson Memorial — Record: 9-12
31. Westminster Christian - Lafayette — Record: 5-19
Class B
12. Lacassine — Record: 14-15
Class C
21. Northside Christian — Record: 5-17
Boys
Divison I Non-Select
5. Westgate — Record: 15-5
19. New Iberia — Record: 12-10
23. Southside — Record: 15-13
Divison II Non-Select
4. Northwest — Record: 19-7
7. Opelousas — Record: 20-9
12. Abbeville — Record: 17-10
20. Cecilia — Record: 12-11
21. North Vermilion — Record: 12-13
24. St. Martinville — Record: 11-14
26. Rayne — Record: 9-18
27. Breaux Bridge — Record: 11-14
29. Iota — Record: 13-11
30. Beau Chene — Record: 11-18
32. Eunice — Record: 9-14
37. Jennings— Record: 6-20
40. Morgan City — Record: 3-20
Divison III Non-Select
6. Mamou — Record: 21-4
16. Church Point— Record: 13-12
18. Ville Platte — Record: 12-16
22. Patterson — Record: 10-17
29. Crowley — Record: 9-16
31. Berwick — Record: 12-18
32. Pine Prairie — Record: 12-9
33. Erath — Record: 10-18
35. Kaplan — Record: 7-23
38. Loreauville — Record: 4-16
39. Port Barre — Record: 3-18
Divison IV Non-Select
4. West. St. Mary — Record: 22-4
6. Lake Arthur — Record: 15-11
8. Midland — Record: 15-9
10. North Central — Record: 15-17
14. Elton — Record: 12-8
15. Jeanerette — Record: 10-9
17. Franklin — Record: 6-14
30. Welsh — Record: 5-21
31. Delcambre — Record: 10-18
33. Basile — Record: 6-23
35. Centerville — Record: 1-14
40. Gueydan — Record: 2-18
Divison I Select
5. Teurlings Catholic — Record: 18-5
6. St. Thomas More — Record: 18-5
13. Lafayette — Record: 19-6
15. Carencro — Record: 19-8
29. Comeaux — Record: 9-11
30. Acadiana — Record: 11-15
Divison II Select
9. David Thibodaux — Record: 20-7
12. Northside — Record: 19-11
27. Acadiana Renaissance — Record: 14-14
Divison III Select
5. Lafayette Renaissance — Record: 18-6
9. Catholic - New Iberia — Record: 14-8
14. Lafayette Christian — Record: 10-12
16. Notre Dame — Record: 9-6
Divison IV Select
3. Central Catholic — Record: 19-8
5. Westminster Christian - Lafayette — Record: 24-5
8. Ascension Epsicopal — Record: 18-9
13. Westminster Christian — Record: 15-12
14. JS Clark — Record: 9-13
15. Opelousas Catholic — Record: 10-11
18. Sacred Heart — Record: 11-11
19. Hanson Memorial — Record: 14-5
22. Vermilion Catholic — Record: 8-9
29. St. Edmund — Record: 2-15
31. Highland Baptist — Record: 5-14
35. Berchmans Academy — Record: 3-20
Class B
4. Lacassine — Record: 23-6
19. Episcopal School of Acadiana — Record: 13-16
Class C
21. Northside Christian — Record: 8-20
With postseason play around the corner, teams will look to solidify or improve their power rating positions in the final week of the regular season. The upcoming release of playoff brackets will officially set the path toward a state championship for programs across Louisiana.
