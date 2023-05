Bonjour Acadiana! May 29 - June 5

Photo provided by Will McGrew/Télé-Louisiane<br/>

Posted at 8:10 AM, May 29, 2023

By: KATC News & Télé-Louisiane Voici quelques événements à venir cette semaine : LUNDI

Mgr J. Douglas Deshotel, évêque de Lafayette, célébrera une messe du Memorial Day au Mausolée de la Résurrection dans le cimetière du Calvaire, 355 Teurlings Drive à Lafayette, aujourd'hui à 10 h 40. Tout le monde est invité à y assister. Lundi également, le musée militaire de Louisiane, situé sur Revis Sirmon Loop à Abbeville, organisera une journée portes ouvertes à l'occasion du Memorial Day, de 10 h à 16 h. Des expositions spéciales seront organisées pour commémorer le 50e anniversaire de la guerre du Viêt Nam. Cet événement est gratuit et ouvert au public. MARDI

La ville de Welsh organise aujourd'hui un marché de producteurs. L'événement est prévu de 14 heures à 18 heures au Sportsman Park. MERCREDI

L'hôpital général d'Opelousas organise une journée de la santé et de la forme pour les personnes âgées. Les personnes âgées, quel que soit leur niveau de forme physique, sont invitées à participer et à faire de l'exercice de 8 h à 10 h dans l'auditorium du campus principal de l'hôpital général d'Opelousas. SAMEDI

Aujourd'hui, le bureau du shérif de la paroisse de Calcasieu organise son concours de pêche annuel pour les jeunes, de 7 heures à 11 heures, à l'étang de la ferme du bureau du shérif de la paroisse de Calcasieu, derrière le centre correctionnel de Calcasieu, 5400 E. Broad Street à Lake Charles. Les personnes âgées de 5 à 15 ans qui souhaitent participer doivent apporter leur propre matériel de pêche, des appâts, des chaises de jardin et une glacière afin de pouvoir ramener leur poisson à la maison. Des rafraîchissements seront servis et l'entrée est gratuite pour les enfants. Les groupes de jeunes sont les bienvenus. Pour plus d'informations, appelez le 337.304.6727. Asteur, quelques nouvelles de nos amis à Télé-Louisiane : Les Saints de la Nouvelle-Orléans choisissent la France comme premier marché mondial : Les Saints de la Nouvelle-Orléans ont annoncé aujourd’hui que la NFL a approuvé sa demande d’ajouter la France comme son premier marché international. Le partenariat permettra à l’équipe de football américain de développer le marketing, l’engagement des fans et des collaborations de commercialisation en France. Lisez l'article en anglais ou en français. La Veillée sur LPB : LPB (Louisiana Public Broadcasting) rediffuse quelques épisodes dans les prochaines semaines les jeudis à 7:45 pm. La semaine passée, l’épisode sur La Fête du Cochon: Une Boucherie en Bas du Bayou a été diffusé et cette semaine, ça sera La Relève: La Nouvelle Génération de Musique Louisianaise. Vous pouvez toujours regarder tous les épisodes en ligne sur LPBicitte, ou sur le site web de Télé-Louisiane icitte. L’Université d’été a lieu à Lafayette : Finalement, sur KATC, l’Université d’été a lieu sur le campus de l’Université de Louisiane à Lafayette, la première fois que cet événement se déroule en dehors de Québec. Cliquez icitte pour lire l’article.

Copyright 2023 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.