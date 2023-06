Bonjour Acadiana June 26-July 3

By: KATC News & Télé-Louisiane

Voici quelques événements à venir cette semaine :

Mardi

Le Louisiana Seafood Cook-off annuel sera officiellement lancé à Lake Charles. Douze chefs venus de tout l'État se disputeront la couronne de roi ou de reine des fruits de mer de Louisiane. Le barbecue aura lieu au Grand Event Center de l'hôtel Golden Nugget, à partir de 17h30.

Mercredi

Les chercheurs en riz de LSU AgCenter invitent les producteurs et les professionnels du secteur à se rendre à la station de recherche sur le riz H. Rouse Caffey pour leur journée annuelle sur le terrain. Comme les années précédentes, le programme débutera par des visites de terrain de 7h15 à 9h00, suivies d'une foire commerciale et d'une session de posters.

Jeudi

Le département de police de Lafayette organisera une marche communautaire à 17 heures sur le bloc 500 de Old Orleans Circle afin de rencontrer les résidents et d'encourager la fraternité avec les forces de l'ordre.

Une activité d'apprentissage de la pêche sera également organisée ce jour-là. Les participants intéressés, âgés de 5 ans et plus, peuvent se rendre au South East Center à Eunice de 10h à 14h. L'inscription est obligatoire en envoyant un courriel à daisiemaefoundation@yahoo.com ou en appelant le 310-633-4627.

Vendredi

La ville de Scott organisera sa deuxième célébration annuelle du Jour de l'Indépendance, à partir de 18 heures. Cet événement gratuit aura lieu à la Maison de Begnaud, 110 route Benoit Patin. Il y aura également une navette à partir de Manheim Auction, situé au 1611 rue St. Mary. Il y aura de la nourriture et de la musique. Le feu d'artifice débutera à 20h45.

Asteur, quelques nouvelles de nos amis àTélé-Louisiane :

Les efforts se poursuivent pour augmenter les revenus côtiers : Après des semaines de négociations entre le président Joe Biden et les républicains de la Chambre, un effort dirigé par le représentant Garret Graves, R-Bâton-Rouge, la Fiscal Responsibility Act a été adopté le 3 juin afin d’éviter un défaut de paiement historique sur les titres de créance américains. Le projet de loi comprend également des dispositions qui permettront d’accélérer les projets visant à protéger la région côtière de la Louisiane. Lisez l'article en anglais ou en français.Le gouverneur Edwards rencontre le président Macron pendant une mission de développement économique : Le gouverneur John Bel Edwards et le président français Emmanuel Macron ont encore parlé à la « Fête de la Musique » organisée chaque année au Palais de l'Élysée, à Paris, le 21 juin. Les deux dirigeants se sont rencontrés pour la dernière fois en décembre lorsque Macron s’est rendu à la Nouvelle-Orléans, la première visite d’un président français depuis près de 50 ans. Lisez l'article en anglais ou en français.La Veillée sur LPB : LPB (Louisiana Public Broadcasting) rediffuse quelques épisodes dans les prochaines semaines les jeudis à 7:45 pm. Vous pouvez toujours regarder tous les épisodes en ligne sur LPB icitte, ou sur le site web de Télé-Louisiane icitte.

Le Acadiana Center for the Arts recyclera des instruments : Finalement, sur KATC, Cet été, l’Acadiana Center for the Arts accepte des dons pour son projet « Play It Again ». Avec le soutien de la Lafayette Music Company, l’ACA est en mesure de recueillir et de réparer des instruments anciens pour les programmes de musique des écoles publiques. Cliquez icitte pour lire l’article en anglais.