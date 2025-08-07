Sun Belt Conference basketball schedule released: See the Ragin' Cajuns dates

NEW ORLEANS – The Sun Belt Conference has announced its men’s basketball conference schedule for the 2025-26 season.
Each Sun Belt Conference men’s basketball program will play an 18-game league slate. Conference play tips off Wednesday, December 17 with four midweek contests, including a pair of rivalry games featuring James Madison visiting Old Dominion and Georgia State traveling to Georgia Southern.
The 2025-26 Sun Belt Conference men’s basketball season will culminate with the 2026 Sun Belt Men’s Basketball Championship which will be held March 3-9 at the Pensacola Bay Center in Pensacola, Fla.
Last season, four teams claimed a share of the Sun Belt’s regular season title with 13-5 records in league play, including South Alabama, James Madison, Troy and Arkansas State. Troy won the 2025 Sun Belt Conference Tournament Championship as the No. 3 seed to secure its second Sun Belt tournament crown and the league’s automatic bid to the NCAA Tournament. The Trojans concluded the season with a 23-11 overall record to become the only program in the league with at least 20 wins in each of the last four seasons.
Additionally, Arkansas State played postseason basketball after earning a bid to compete in the NIT, marking the fourth consecutive season a Sun Belt program received an invitation to the tournament. The Red Wolves defeated Saint Louis at home in the first round before falling on the road at North Texas in the second round on a basket with one second remaining.
The 2025-26 season will also mark the third year of the MAC-SBC Challenge [sunbeltsports.us7.list-manage.com] – a scheduling alliance that features 13 Sun Belt Conference teams and 13 Mid-American Conference teams. The Sun Belt captured the inaugural MAC-SBC Challenge title in 2023-24 and drew even with the MAC at 12 wins apiece during the 2024-25 season.
Team-by-Team Schedules
Louisiana
12/18 at Southern Miss
12/20 at ULM
12/31 South Alabama
1/3 Southern Miss
1/8 ULM
1/10 Troy
1/14 at Texas State
1/17 at South Alabama
1/22 at App State
1/24 at Old Dominion
1/29 Georgia State
1/31 Georgia Southern
2/4 at James Madison
2/12 Coastal Carolina
2/19 Arkansas State
2/21 Texas State
2/24 at Troy
2/27 at Arkansas State
App State
12/18 Coastal Carolina
12/20 Georgia State
12/31 at Old Dominion
1/3 at Marshall
1/8 at Georgia State
1/10 at Coastal Carolina
1/15 James Madison
1/17 Old Dominion
1/22 Louisiana
1/24 ULM
1/29 at Southern Miss
1/31 at Troy
2/4 South Alabama
2/11 at Georgia Southern
2/14 at James Madison
2/19 Marshall
2/21 Georgia Southern
2/27 at Texas State
Arkansas State
12/17 at Texas State
12/20 at Southern Miss
1/3 James Madison
1/7 Troy
1/10 Texas State
1/15 at South Alabama
1/17 at Troy
1/22 at Georgia Southern
1/24 at Georgia State
1/28 Old Dominion
1/31 Marshall
2/4 at Coastal Carolina
2/11 ULM
2/14 South Alabama
2/19 at Louisiana
2/21 at ULM
2/24 Southern Miss
2/27 Louisiana
Coastal Carolina
12/18 at App State
12/20 at Old Dominion
1/1 Georgia Southern
1/3 Georgia State
1/8 Old Dominion
1/10 App State
1/14 at Marshall
1/17 at Georgia Southern
1/22 Texas State
1/24 Southern Miss
1/29 at South Alabama
1/31 at ULM
2/4 Arkansas State
2/12 at Louisiana
2/18 James Madison
2/21 Marshall
2/24 at Georgia State
2/27 at James Madison
Georgia Southern
12/17 Georgia State
12/20 James Madison
1/1 at Coastal Carolina
1/3 at Old Dominion
1/10 at South Alabama
1/15 Old Dominion
1/17 Coastal Carolina
1/22 Arkansas State
1/24 Troy
1/29 at ULM
1/31 at Louisiana
2/4 Texas State
2/11 App State
2/14 Marshall
2/19 at Georgia State
2/21 at App State
2/25 at James Madison
2/27 at Marshall
Georgia State
12/17 at Georgia Southern
12/20 at App State
12/31 at Marshall
1/3 at Coastal Carolina
1/8 App State
1/10 Marshall
1/17 at ULM
1/22 Southern Miss
1/24 Arkansas State
1/29 at Louisiana
1/31 at South Alabama
2/4 Troy
2/12 at James Madison
2/14 at Old Dominion
2/19 Georgia Southern
2/21 James Madison
2/24 Coastal Carolina
2/27 Old Dominion
James Madison
12/17 at Old Dominion
12/20 at Georgia Southern
1/3 at Arkansas State
1/7 Marshall
1/10 Old Dominion
1/15 at App State
1/17 at Marshall
1/22 South Alabama
1/24 Texas State
1/29 at Troy
1/31 at Southern Miss
2/4 Louisiana
2/12 Georgia State
2/14 App State
2/18 at Coastal Carolina
2/21 at Georgia State
2/25 Georgia Southern
2/27 Coastal Carolina
ULM
12/17 South Alabama
12/20 Louisiana
1/1 Southern Miss
1/3 Texas State
1/8 at Louisiana
1/10 at Southern Miss
1/17 Georgia State
1/22 at Marshall
1/24 at App State
1/29 Georgia Southern
1/31 Coastal Carolina
2/4 at Old Dominion
2/11 at Arkansas State
2/14 at Texas State
2/18 Troy
2/21 Arkansas State
2/25 at South Alabama
2/27 at Troy
Marshall
12/20 at Troy
12/31 Georgia State
1/3 App State
1/7 at James Madison
1/10 at Georgia State
1/14 Coastal Carolina
1/17 James Madison
1/22 ULM
1/24 South Alabama
1/28 at Texas State
1/31 at Arkansas State
2/4 Southern Miss
2/11 at Old Dominion
2/14 at Georgia Southern
2/19 at App State
2/21 at Coastal Carolina
2/24 Old Dominion
2/27 Georgia Southern
Old Dominion
12/17 James Madison
12/20 Coastal Carolina
12/31 App State
1/3 Georgia Southern
1/8 at Coastal Carolina
1/10 at James Madison
1/15 at Georgia Southern
1/17 at App State
1/21 Troy
1/24 Louisiana
1/28 at Arkansas State
1/31 at Texas State
2/4 ULM
2/11 Marshall
2/14 Georgia State
2/21 at Southern Miss
2/24 at Marshall
2/27 at Georgia State
South Alabama
12/17 at ULM
12/20 at Texas State
12/31 at Louisiana
1/3 at Troy
1/10 Georgia Southern
1/15 Arkansas State
1/17 Louisiana
1/22 at James Madison
1/24 at Marshall
1/29 Coastal Carolina
1/31 Georgia State
2/4 at App State
2/12 at Southern Miss
2/14 at Arkansas State
2/19 Texas State
2/21 Troy
2/25 ULM
2/27 Southern Miss
Southern Miss
12/18 Louisiana
12/20 Arkansas State
1/1 at ULM
1/3 at Louisiana
1/8 Texas State
1/10 ULM
1/14 at Troy
1/17 at Texas State
1/22 at Georgia State
1/24 at Coastal Carolina
1/29 App State
1/31 James Madison
2/4 at Marshall
2/12 South Alabama
2/14 Troy
2/21 Old Dominion
2/24 at Arkansas State
2/27 at South Alabama
Texas State
12/17 Arkansas State
12/20 South Alabama
12/31 at Troy
1/3 at ULM
1/8 at Southern Miss
1/10 at Arkansas State
1/14 Louisiana
1/17 Southern Miss
1/22 at Coastal Carolina
1/24 at James Madison
1/28 Marshall
1/31 Old Dominion
2/4 at Georgia Southern
2/11 Troy
2/14 ULM
2/19 at South Alabama
2/21 at Louisiana
2/27 App State
Troy
12/20 Marshall
12/31 Texas State
1/3 South Alabama
1/7 at Arkansas State
1/10 at Louisiana
1/14 Southern Miss
1/17 Arkansas State
1/21 at Old Dominion
1/24 at Georgia Southern
1/29 James Madison
1/31 App State
2/4 at Georgia State
2/11 at Texas State
2/14 at Southern Miss
2/18 at ULM
2/21 at South Alabama
2/24 Louisiana
2/27 ULM
2025-26 Sun Belt Conference Men’s Basketball Schedule
Wednesday, December 17
Arkansas State at Texas State
Georgia State at Georgia Southern
James Madison at Old Dominion
South Alabama at ULM
Thursday, December 18
Coastal Carolina at App State
Louisiana at Southern Miss
Saturday, December 20
Georgia State at App State
James Madison at Georgia Southern
Coastal Carolina at Old Dominion
Arkansas State at Southern Miss
Louisiana at ULM
South Alabama at Texas State
Marshall at Troy
Wednesday, December 31
App State at Old Dominion
Georgia State at Marshall
South Alabama at Louisiana
Texas State at Troy
Thursday, January 1
Georgia Southern at Coastal Carolina
Southern Miss at ULM
Saturday, January 3
App State at Marshall
Georgia Southern at Old Dominion
Georgia State at Coastal Carolina
James Madison at Arkansas State
Southern Miss at Louisiana
South Alabama at Troy
Texas State at ULM
Wednesday, January 7
Marshall at James Madison
Troy at Arkansas State
Thursday, January 8
Old Dominion at Coastal Carolina
App State at Georgia State
ULM at Louisiana
Texas State at Southern Miss
Saturday, January 10
App State at Coastal Carolina
Marshall at Georgia State
Old Dominion at James Madison
Georgia Southern at South Alabama
Texas State at Arkansas State
ULM at Southern Miss
Troy at Louisiana
Wednesday, January 14
Coastal Carolina at Marshall
Southern Miss at Troy
Louisiana at Texas State
Thursday, January 15
James Madison at App State
Old Dominion at Georgia Southern
Arkansas State at South Alabama
Saturday, January 17
Old Dominion at App State
James Madison at Marshall
Coastal Carolina at Georgia Southern
Georgia State at ULM
Louisiana at South Alabama
Southern Miss at Texas State
Arkansas State at Troy
Wednesday, January 21
Troy at Old Dominion
Thursday, January 22
Louisiana at App State
Texas State at Coastal Carolina
Arkansas State at Georgia Southern
Southern Miss at Georgia State
South Alabama at James Madison
ULM at Marshall
Saturday, January 24
ULM at App State
Southern Miss at Coastal Carolina
Troy at Georgia Southern
Arkansas State at Georgia State
Texas State at James Madison
South Alabama at Marshall
Louisiana at Old Dominion
Wednesday, January 28
Old Dominion at Arkansas State
Marshall at Texas State
Thursday, January 29
App State at Southern Miss
Coastal Carolina at South Alabama
Georgia State at Louisiana
Georgia Southern at ULM
James Madison at Troy
Saturday, January 31
App State at Troy
Coastal Carolina at ULM
Georgia Southern at Louisiana
Georgia State at South Alabama
James Madison at Southern Miss
Marshall at Arkansas State
Old Dominion at Texas State
Wednesday, February 4
South Alabama at App State
Arkansas State at Coastal Carolina
Texas State at Georgia Southern
Troy at Georgia State
Louisiana at James Madison
Southern Miss at Marshall
ULM at Old Dominion
Wednesday, February 11
App State at Georgia Southern
Marshall at Old Dominion
ULM at Arkansas State
Troy at Texas State
Thursday, February 12
Georgia State at James Madison
Coastal Carolina at Louisiana
South Alabama at Southern Miss
Saturday, February 14
App State at James Madison
Georgia State at Old Dominion
Marshall at Georgia Southern
South Alabama at Arkansas State
Troy at Southern Miss
ULM at Texas State
Wednesday, February 18
James Madison at Coastal Carolina
Troy at ULM
Thursday, February 19
Marshall at App State
Georgia Southern at Georgia State
Arkansas State at Louisiana
Texas State at South Alabama
Saturday, February 21
Georgia Southern at App State
Marshall at Coastal Carolina
James Madison at Georgia State
Old Dominion at Southern Miss
Troy at South Alabama
Texas State at Louisiana
Arkansas State at ULM
Tuesday, February 24
Coastal Carolina at Georgia State
Old Dominion at Marshall
Southern Miss at Arkansas State
Louisiana at Troy
Wednesday, February 25
Georgia Southern at James Madison
ULM at South Alabama
Friday, February 27
Old Dominion at Georgia State
Coastal Carolina at James Madison
Georgia Southern at Marshall
App State at Texas State
Louisiana at Arkansas State
Southern Miss at South Alabama
ULM at Troy
Follow #SunBeltMBB on social media via Facebook [sunbeltsports.us7.list-manage.com], Instagram [sunbeltsports.us7.list-manage.com] and X [sunbeltsports.us7.list-manage.com].