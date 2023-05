Opelousas Catholic falls to Ouachita Christian 7-3 in Semifinals

**Only games involving Acadiana teams listed

*** Have a correction or score? Email sports@katctv.com

SEMIFINALS

Non-Select Schools

DIVISION II

Thursday, 11 AM - Field 40

8. Lakeshore

4. Eunice

DIVISION III

Wednesday, 2 pm - Field 40

5. Berwick

1. Kinder

Select Schools

DIVISION II

Wednesday, 5 PM - Field 41

3. St. Thomas More

2. E.D. White

DIVISION III

Wednesday, 11 AM - Field 41

7. Holy Savior Menard

3. Notre Dame

DIVISION IV

4. Opelousas Catholic 3

1. Ouachita Christian 7

QUARTERFINALS

Non-Select Schools

DIVISION II - Best of 3 Series

5. Pearl River 1 4

4. Eunice 2 15

(Eunice wins series 2-0)

7. Iowa 14 3

2. North Vermilion 8 1

(Iowa wins series 2-0)

DIVISION III - Best of 3 Series

5. Berwick 3 4

4. Sterlington 0 2

(Berwick wins series 2-0)

7. Loreauville 2 1

2. South Beauregard 8 2

(South Beauregard wins series 2-0)

DIVISION IV

20. Centerville 0

12. Mangham 9

3. Dequincy 11

11. Welsh 2

7. Delcambre 6

2. Logansport 9

Select Schools

DIVISION II - Best of 3 Series

5. Vandebilt Catholic 8 2 3

4. Teurlings 2 12 1

(Vandebilt wins the series 2-1)

6. Buckeye 1 1

3. St. Thomas More 13 12

(STM wins series 2-0)

DIVISION III - Best of 3 Series

6. Calvary Baptist 3 2 0

3. Notre Dame 1 5 3

(Notre Dame wins series 2-1)

DIVISION IV

5. Catholic P.C. 2

4. Opelousas Catholic 3

DIVISION V

REGIONAL ROUND

9. Episcopal of Acadiana 0

1. Avoyelles Public Charter 12

FIRST ROUND

Non-Select Schools

DIVISION I - Best of 3 Series

6. Southside - Bye

DIVISION II - Best of 3 Series

24. Jennings 0

9. Iota 14

(Iota leads series 1-0)

21. Plaquemine 11

12. Breaux Bridge 7

(Plaquemine leads series 1-0)

3. Eunice - Bye

19. Franklinton 8

14. Rayne 3

(Franklinton leads series 1-0)

22. Belle Chasse 2

11. Erath 14

(Erath leads series 1-0)

23. Morgan City 6 1

10. Grant 7 20

(Grant wins series 2-0)

18. Albany 5

15. Kaplan 10

(Kaplan leads series 1-0)

2. North Vermilion - BYE

DIVISION III - Best of 3 Series

24. Church Point 5

9. Westlake 11

(Westlake leads series 1-0)

5. Berwick - BYE

21. Patterson 1

12. Port Barre 9

(Port Barre leads series 1-0)

22. Port Allen 0 3

11. Pine Prairie 15 22

(Pine Prairie wins series 2-0)

7. Loreauville - BYE

DIVISION IV

17. Lake Arthur 3

16. French Settlement 7

20. Centerville 12

13. East Iberville 9

22. Oberlin 4

11. Welsh 7

7. Delcambre - BYE

18. Pickering 4

15. Gueydan 9

Select Schools

DIVISION I - Best of 3 Series

17. Lafayette 10

16. Woodlawn B.R. 0

(Lafayette leads series 1-0)

11. Acadiana - BYE

18. Riverdale 0

15. Carencro 13

(Carencro leads series 1-0)

DIVISION II - Best of 3 Series

17. David Thibodaux

16. Fredrick Douglass

9. Lafayette Christian - BYE

4. Teurlings - BYE

3. St. Thomas More - BYE

DIVISION III - Best of 3 Series

12. Catholic - New Iberia - BYE

3. Notre Dame - BYE

10. Ascension Episcopal - BYE

DIVISION IV

17. St. Edmund 0

16. St. Mary's 10

12. Central Catholic - BYE

4. Opelousas Catholic - BYE

19. Delhi Charter 1

14. Vermilion Catholic 8

6. Sacred Heart - BYE

18. Hanson Memorial

15. St. John

DIVISION V

REGIONAL ROUND

9. Episcopal of Acadiana

8. Northside Christian

------------------------------------------------------------

Stay in touch with us anytime, anywhere.

To reach the newsroom or report a typo/correction, click HERE.

Sign up for newsletters emailed to your inbox. Select from these options: Breaking News, Evening News Headlines, Latest COVID-19 Headlines, Morning News Headlines, Special Offers

Follow us on Twitter

Like us on Facebook

Follow us on Instagram

Subscribe to our Youtube channel