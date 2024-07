AS YOU START YOUR WEEK HERE'S WHAT YOU CAN EXPECT TO PAY AT THE PUMP HERE IN ACADIANA.

ST. LANDRY: $3.05 PER GALLON

LAFAYETTE: $3.06 PER GALLON

ST. MARTIN: $3.06 PER GALLON

EVANGELINE: $3.06 PER GALLON

IBERIA: $3.10 PER GALLON

ACADIA: $3.11 PER GALLON

JEFFERSON DAVIS: $3.13 PER GALLON

ST. MARY: $3.14 PER GALLON

VERMILION: $3.16 PER GALLON

