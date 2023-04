Las Cafeteras actuaran en Festival International de Louisiane

Las Cafeteras

Posted at 12:02 PM, Apr 23, 2023

Entrevista a José Cano, integrante de “Las Cafeteras” For English version, click here “Tocar y mover el corazón de la gente y provocar un cambio, por pequeño que sea”, es lo que inspira a José Cano a participar en el grupo “Las Cafeteras” y eso es precisamente lo que se propondrán en el Festival International de Louisianeque iniciará aquí en Lafayette el próximo 28 de Abril. Es difícil definir el estilo musical de “Las Cafeteras”. Aunque aún no tiene una descripción exacta, Cano lo intenta definir como una mezcla de eletronic folk rock. Lo cierto es que el grupo inició con el amor al son jarocho, originario de Veracruz México. Todos los integrantes del grupo tienen en común que pertenecen a familias de inmigrantes radicados en California. Las Cafeteras “Cano” inició su carrera musical en la Secundaria, donde se integró como percusionista en la banda de la escuela. Años después se acercó a unos amigos que tenían una banda de Rock. A partir de allí se compró una batería y desde la cochera de sus papás ya nunca se detuvo. Y aunque nunca vio a la música como algo serio, finalmente se integró a un grupo de amigos dedicados a ensayar el Son Jarocho, utilizando jaranas, quintillos y el zapateado. Así fue como nació “Las Cafeteras”. Cano considera que lo más importante es tener una conexión con la audiencia, y en su caso él le canta a los inmigrantes. Desea inspirarlos, pero sobre todo desea que sepan que ellos mismos son fuente de inspiración para el grupo, ya que reconocen su lucha para vivir una mejor vida, así como el esfuerzo para obtener justicia y ser tratados con dignidad. Jose Cano

Para Cano, el difícil momento que atraviesan los migrantes es el cuento de nunca acabar y está convencido de que las condiciones por las que atraviesan los migrantes en sus países son las razones principales que les obligan a migrar, aunque piensa que ahora las condiciones son más difíciles que nunca. Las Cafeteras viaja constantemente por todas partes del país y del mundo y esta será la tercera ocasión que visiten Lafayette. Cano está orgulloso de participar una vez más en el Festival Internacional. “Louisiana tiene una mezcla muy pronunciada de gente de distintas partes del mundo. Lo que se me hace bonito es que haya bandas de todo el mundo y ver a gente de todas partes, África, Puerto Rico, México...Es una experiencia de alegría, de intensidad, multicultural. Lo que se comparte es el lenguaje del amor, del cariño, de alegría. Eso es lo que hace estos Festivales algo tan potente y especial”. La mayor aspiración de Cano es hacer buen arte y poder inspirar a la gente a cambiar el mundo, aunque sea un poquito. Esa es la recompensa más grande a tanto sacrificio de ser músico. El mensaje de Cano a la comunidad latina en Lafayette es sencillo: “Estamos en todas partes y siempre los latinos somos una gente trabajadora, siempre venimos a aportar y a buscar una buena vida. Somos pocos, pero locos. Ojalá nos podamos ver por allá, darnos un saludo y pasarnos un muy buen rato”. “Las Cafeteras” estará tocando el día 29 de Abril a las 8:00pm en el “Scéne Tito´s Handmade Vodka”.



