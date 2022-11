¡Hola Acadiana! November 7-12

KATC photo

Posted at 6:00 PM, Nov 06, 2022

¡Hola Acadiana! Esta es una síntesis de los eventos más importantes programados para la siguiente semana. A partir del Lunes la calle Bonin en la Parroquia de Lafayette estará cerrada, desde Fortune Road hasta Ambassador Caffrey Parkway, debido a un proyecto de ampliación. No hay una fecha estimada para terminar el proyecto, pero una parte de la vía para los autos estará cerrada durante todo el tiempo, así que los conductores deberán buscar rutas alternas. El Martes es Día de Elecciones en todo el país. Tu puedes encontrar información sobre los candidatos y las enmiendas, así como información sobre cómo votar y qué encontrar en la boleta en www.katctv.com El Jueves se llevará a cabo el Desfile Anual de los Veteranos en el Southwest Louisiana War Veterans House en Jennings. Comienza a las 9 a.m. y todos están invitados. Las festejos del día de los Veteranos continúan el Viernes, con el Segundo Festival Anual de la Herencia de los Veteranos, en el Museo Militar en Abbeville. El evento es gratuito y se lleva a cabo de las 10 a.m. a las 4 p.m. el Viernes y Sábado. Recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales. En Facebook, puedes enviarnos mensajes en español con tus dudas, sugerencias o tips y con gusto te responderemos. ¡Que tengas una gran semana, Acadiana!



