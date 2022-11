¡Hola Acadiana! November 27-December 3

KATC photo

Posted at 1:39 PM, Nov 24, 2022

Aquí te presentamos un adelanto de los eventos programados para la próxima semana aquí en Acadiana. Martes A tan solo 10 días de que los votantes de New Iberia le dijeran que no a la propuesta de financiar durante 20 años un programa de autopistas, el Alcalde Freddie DeCourt dialogará frente a residentes en el Ayuntamiento sobre otros planes para invertir en programas de desarrollo. El Alcalde estará presente en el Ayuntamiento de 9am a 12 del día, las días martes, miércoles y jueves. Miércoles Si estás interesado/a en obtener estudios de enfermería, cuidado respiratorio, tecnología de radiación, sonografía, tecnología para cirugías y codificación médica, la Alianza de la Salud de LSU en Eunice tiene preparadas sesiones informativas a partir de las 5:30pm en el campus de LSUE, ubicado en el número 4212 West Congress Street. Representantes de admisiones, ayuda financiera y personal académico estarán presentes para ayudar a los participantes a aplicar y comenzar el registro de cursos. Si quieres registrarte para el evento ingresa a www.lsue.edu/openhouse Jueves Disfruta de una noche de música con la estrella local de opera Adré Courville y el trío armónico Sweet Cecilia. Ellos estarán ofreciendo un concierto navideño a las 7Ñ30pm en el Centro de Artes Heymann. Los boletos están disponbiles en www.pasaonline.org o en la taquilla del Centro. Friday Atención: Si quieres que tu hijo menor no pierda el idioma español, existe la posibilidad de que estudie en la escuela los dos idiomas. Se trata del programa de doble inmersión que ofrece la escuela Primaria Charles Burke, en la ciudad de Duson. Este Viernes se llevará a cabo el evento anual “Sabor Cultural”. Habrá rifas, bailes de estudiantes, rifas de juguetes donados por ACLA y mucha información sobre este programa. Te invitamos a que asistas con tus hijos a las 8:15am. En el 2845 de Ridge Road. Recuerda que nos puedes contactar a través de nuestra página de Facebook de KATCTV.COM. ¡Que tengas una excelente semana!

