¡Hola Acadiana! December 19 - 23

KATC photo

Posted at 2:14 PM, Dec 18, 2022

¡Hola Acadiana! Este es un resumen de los eventos noticiosos que estaremos presentándote en nuestros informativos durante la próxima semana. Lunes El sistema escolar del la Parroquia de St. Martin está pidiendo a los residentes que revisen un plan de asignaciones para estudiantes y que proporcionen sus comentarios sobre el mismo. El plan forma parte de una iniciativa para conseguir el estatus unitario después de casi 60 años de desegregación. Hay muchas formas de enterarse sobre detalles específicos de este plan, así como de enviar sus comentarios. Para más información, entre a esta liga: https://www.saintmartinschools.org/ Martes La importancia de recordar los orígenes de uno fue el catalizador hace diez años del Gumbo Navideño Comunitario en el poblado de Sunset. Si eres fanático del Gumbo, tendrás la oportunidad de saborear un tazón de este platillo mientras presencias cómo Santa Claus le entrega juguetes a niños. El evento se llevará a cabo en el 214 E Martin Luther King Dr. En Sunset, de 11 am a 3 pm. Miércoles Vigilia para los desposeídos. La Coalición Regional de Acadiana para los desamparados llevará a cabo una ceremonia de conmemoración para las personas que han perdido la vida en estas condiciones. Durante el servicio se leerán los nombres de cerca de 30 personas que han perdido la vida en este año 2022. Muchos de ellos contarán solamente con este servicio en toda su vida. Jueves Para quienes gustan de la comedia, Ryan Rogers, comediante standupero presenta “Meat Sweats” por una única ocasión a las 7pm en el Cité des Arts, ubicado en el 109 Vine St. En el centro de Lafayette. Los boletos tienen un costo de $20 y se pueden adquirir en la siguiente dirección: https://www.citedesarts.org/tickets ¡Estaremos fuera de vacaciones unos días pero nos vemos el próximo año! ¡Feliz Navidad!

