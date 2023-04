¡Hola Acadiana! April 24 - 28

Foto: Marc-Étienne Mongrain

Posted at 2:12 PM, Apr 23, 2023

¡Hola Acadiana!

By: KATC News & Télé-Louisiane ¡Todo listo para el Festival International de Louisiane! Estos son algunos de los eventos más importantes que se llevarán a cabo la próxima semana en nuestra área. Lunes

La Universidad de Lafayette celebra la Semana de la Tierra con Fete de la Terre. La oficina de Sustentabilidad ha planeado eventos durante toda la semana para aprender sobre medio ambiente y sustentabilidad. Puedes atender la Expo de 10:30am a 1:30pm, ubicada en la esquina de St. Mary y Hebrard Boulevards. Habrá 35 expositores locales comprometidos con mejorar el medio ambiente. Martes

Si quieres conocer tus derechos como casero o propietario de un inmueble en renta, así como tus derechos como inquilino, esta es tu oportunidad de acudir a un taller gratuito auspiciado por el Gobierno Consolidado de Lafayette (LCG). El taller educará a los participantes sobre los derechos y leyes sobre la vivienda. “Conoce tus derechos de Vivienda”se llevará a cabo en el auditorio Clifton Chenier, ubicado en el 220 W.Willow Street, de 5:30pm a 7:30pm. Las puertas se abren a partir de las 5:00pm. Se requiere llamar previamente para registrarse al 337-291-5450. Miércoles

Este día inicia el Festival International de Louisiane! Son cinco días continuos de música proveniente de todas partes del mundo. El evento está organizado por un grupo sin fines de lucro. Para mayor información, acude a nuestro apartado del Festival International en nuestra páginaaquí. Viernes

La agrupación Kiwanis de Broussard/Youngsville llevará a cabo la colecta de Bingo de 5pm a 8pm en el salón de Broussard, ubicado en el 405 Albertson Parkway. Habrá rifas y una subasta. Todos los recursos recaudados serán destinados a la compra de equipo de juegos infantiles para niños discapacidades en un parque de la localidad. La entrada tiene un costo de $5. A continuación, algunas noticias de nuestros amigos de Télé-Louisiane:

Músicas acadianas encuentran inspiración en Luisiana: Estas artistas del Nuevo Brunswick regresan a Luisiana esta semana para participar en el Festival International de Louisiane. A pesar de que el estado está separado de su tierra por miles de millas y cientos de años de historia cultural, se sienten como en casa en la región. “Me encanta Lafayette. Me recuerda mucho a Moncton, dijo LeBlanc. Desde la primera vez que aterricé en Louisiana, para mí, me sentí como en casa, en las similitudes, luego también en la música. Hay muchas similitudes entre nosotros, los acadianos del norte, y ustedes, los acadianos del sur.” Lea el artículo en inglés o en francés. Cajun Mardi Gras en el Prado de Faquetaïque: La fotógrafa residente en Lafayette, Kristie Cornell, participa cada año en el courir de Mardi Gras al prado de Faquetaïque desde 2009. Este año, capturó la tradición en una serie de retratos analógicos. “Al capturar estos retratos cada año, espero preservar el recuerdo del día para cualquiera que participe en el esfuerzo de mantener viva nuestra cultura y nuestras tradiciones.” Lea el artículo para ver las imágenes en francés o en inglés. La Veillée en LPB:

Indios de Mardi Gras: No se olvide de ver el episodio de esta semana de La Veillée en LPB el jueves a las 7:45 pm y por internet en Télé-Louisiane el viernes a las 7:45 pm. Nuestro equipo exploró los indios afroamericanos de Mardi Gras y la identidad criolla de Nueva Orleans. Los Isleños: Entonces, si se lo perdió, aún puede ver el episodio especial de la semana pasada en español que se enfoca en los Isleños de la Isla de Delacroix en la parroquia de St. Bernard. Elija un nombre para un roble en Evangeline Park: Finalmente, en KATC, puede elegir un nombre para un roble, "la hija" del roble Evangeline, en el parque de Evangeline en la Parroquia de St. Martin. Haga clic aquí para obtener más información.

