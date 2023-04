¡Hola Acadiana! April 2 - 9

KATC photo

Posted at 7:56 AM, Apr 03, 2023

¡Hola Acadiana! Aquí te presentamos algunos de los eventos más importantes que se llevarán a cabo aquí en Acadiana la próxima semana: Martes

¿Has tenido problemas con la ley en el pasado y necesitas empleo? Este Martes se llevará a cabo una feria de empleo a partir de las 10am en la Iglesia Cristiana Philadelphia, ubicada en el 200 West Willow Street, en Lafayette. Esta es una oportunidad para que empleadores y prospectos se conozcan. Residentes con antecedentes criminales enfrentan dificultades para encontrar trabajo. Esta feria es una oportunidad para obtener un trabajo para reincorporarse a la sociedad. También, si te gusta la música clásica, este Martes se presentará la obra La Cenicienta, en el Centro Heymann a las 7pm. Este espectáculo de ballet cuenta con un elenco de 40 bailarines profesionales que dan vida a este cuento clásico de hadas. El grupo World Ballet Series cuenta con bailarines de 10 distintas naciones. Los boletos están disponibles en la página de internet del centro Heymann. Miércoles

Caridades Católicas de Acadiana organizará una colecta de víveres en apoyo a las víctimas de los recientes tornados ocurridos en Mississippi. Se requieren pañales de cualquier tamaño, alimentos no perecederos, papel de baño, utensilios de higiene personal y lámparas de baterías. Los bienes recaudados serán enviados directamente a los damnificados de estos terribles fenómenos meteorológicos que crearon edvastación en esa zona del país. La colecta estará abierta de 8am a 4pm en la bodega de Caridades Católicas en el 403 N Amassador Caffery Parkway. Viernes

Celebre el festival de la oración que se llevará a cabo el Viernes Santo. El evento inicia en el 1914 Cameron Street, con unas palabras del Alcalde Josh Guilroy a las 10 de la mañana y terminará a las 11am con un concierto. Domingo

Este día se llevará a cabo la misa de la mañana de Pascua en el Cementerio Lafayette Memorial, en el Mausoleo Peace Chapel, ubicado en el 2111 W. Pinhook Rd. A las 7 de la mañana. ¡Que tengas una gran semana, Acadiana!

Copyright 2023 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.