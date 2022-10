KATC photo

¡Hola Acadiana! ¡Buenas noticias! A partir de hoy y todos los domingos estaremos presentándote las noticias más importantes de la comunidad de Acadiana de la siguiente semana, completamente en español. Vigilia en Crowley El Lunes 24 de Octubre se tiene prevista una vigilia en Crowley. “Retoma la Noche” se lleva a cabo todos los años para recurdar a aquellos que han perdido la vida en actos de violencia doméstica, y para aquellos que viven en silencio. La caminata comenzará a las 6:30 p.m. en el parque Mobley en el Kinder Crowley, y culminará en el Departamento de Policía de Crowley. Se invita a los asistentes a vestir de color morado. Concierto de Halloween El Jueves 27, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Lafayette presentará su Concierto Annual de Halloween a las 7:00 p.m. en el Auditorio Angelle Hall. Los miembros de la orquesta estarán disfrazados y se invita a la a audiencia a que haga lo mismo. Las selecciones musicales incluyen la Suite Pájaro de Fuego de Ivan Stravinsky y La Pantera Rosa de Henry Mancini. Al evento acudirán invitados del Ballet Studio. La admisión es de $10 para adultos y niños, es gratis para estudiantes, miembros de la Facultad y personal de la UL con credencial vigente. Festival de Olla Negra en Vermillionville El Viernes 28 de Octubre inicia el Festival de la Olla Negra en Vermillionville. Serán dos días de música, baile, comida y campamentos. Las presentaciones en vivo incluyen a bandas de música Cajun, Zydeco, Creole, Swing, Hot Jazz, Blues, Bluegrass, Americana, Irlandesa y Old-Time. También habrá cocina en ollas, un concurso de acordeón, baile y espacio suficiente para estacionar RV y campers. Consulado Móvil de México en Schriever Si necesitas realizar un trámite con el Consulado General Móvil de México, ellos estarán viajando a la ciudad de Schriever. Estarán atendiendo en la Diócesis de Houma Thibodaux el día 5 de Noviembre. Es necesario hacer una cita por telénfono para ser atendido. El teléfono es 424-309-0009 o en sitio web www.citas.sre.gob.mx.

