Bonjour Acadiana! November 27 - December 3

Bonjour Acadiana! Voici quelques-unes des choses qui se passent cette semaine:

Mardi

NEW IBERIA, La. -- Les électeurs de New Iberia ont refusé une proposition de financement de projets routiers dans la ville pour les 20 prochaines années. Le maire Freddie DeCourt est maintenant, une fois de plus, en train de mener son combat pour la proposition directement vers le peuple.

Le bureau de DeCourt a annoncé que le maire sera devant l'hôtel de ville pour rencontrer les citoyens de New Iberia concernant la récente taxe routière / réaffectation du millage existant rejetée par seulement 133 voix le mardi 29 novembre.

Tous sont invités, mais la ville souligne que l'invitation est spécialement destinée à ceux qui ont voté non sur la proposition le 8 novembre.

Un communiqué de presse du bureau du maire indique qu'il souhaite que les commentaires du public progressent pour élaborer un plan d'action, créant un plan à long terme pour les futurs programmes d'amélioration des routes.

Le maire DeCourt sera devant l'hôtel de ville les 29, 30 novembre et 1er décembre de 9 h à 12 h.

Mecredi

EUNICE, La. -- Les programmes LSU Eunice Allied Health organiseront une journée portes ouvertes le mercredi 30 novembre à partir de 17 h 30 depuis le campus Lafayette de LSUE au Oschner Lafayette General Orthopedic Center au 4212 West Congress Street.

Les personnes intéressées découvriront les programmes paramédicaux suivants : Nursing, Respiratory Care, Radiologic Technology, Diagnostic Medical Sonography, Surgical Technology and Medical Billing et Coding. Des représentants de chaque programme seront sur place pour répondre à toutes vos questions. Les responsables des admissions, de l'aide financière et des études pourront également aider les participants à postuler à LSU Eunice sur place et à commencer l'inscription aux cours.

LSUE a récemment annoncé des options plus flexibles pour les futurs étudiants des programmes Allied Health avec des offres de cours flexibles en journée, en soirée, le week-end et en ligne. LSUE est également en partenariat avec Oschner Lafayette General pour une cohorte d'infirmières de nuit et de week-end.

Cliquez ici https://www.lsue.edu/studentaffairs/health-sciences-open-house.php pour vous inscrire à la journée portes ouvertes. Contactez la conseillère aux admissions de la LSUE, Heidi Dischler, à hdischle@lsue.edu pour toute question.

Jeudi

LAFAYETTE, La. -- La star internationale de l'opéra André Courville et le trio familial de haute harmonie Sweet Cecelia collaboreront pour une représentation au Heymann Performing Arts Center à 19h30 le jeudi 1er décembre. Ils seront rejoints sur scène par un ensemble à cordes de 11 musiciens, avec orchestrations de Danny Devillier.

L'idée de cette performance conjointe est née d'une conversation hors sujet entre Courville et la directrice générale de PASA, Jackie Lyle.

Courville et le trio Sweet Cecilia de Laura Huval, Maegan Berard et Callie Guidry étaient des amis d'enfance. Courville a suggéré que les quatre amis voulaient depuis longtemps se produire ensemble, mais le seul chevauchement musical partagé était la musique de vacances.

En entendant Courville, PASA a fixé la date de la représentation et l'idée a grandi et gonflé.

Le spectacle fait partie de la saison 2022-2023 de Performing Arts Serving Acadiana (PASA). Les billets sont disponibles ici https://pasaonline.org/

Vendredi

CARENCRO, La. -- La 25e année de Carencro Country Christmas débutera le vendredi 2 décembre avec Old Fashion Christmas at City Hall De 18 h à 20 h au 210, rue St. Peter, l'événement comprendra l'illumination de l'arbre de Noël de la ville, des photos avec le Père Noël, de la musique de Noël, des vendeurs de nourriture et des activités dans et autour du pavillon des Patriotes.

Le samedi 3 décembre à 8 h marque la 2e course annuelle Dasher Dancer Prancer 5 k sponsorisée par Acadiana Fitness. Inscrivez-vous ici https://runsignup.com/Race/LA/Carencro/DASHERDANCERPRANCER5K.

Également le samedi, des chorales d'expérience chantent tout au long de la journée, des vendeurs d'art, d'artisanat et de nourriture de 9 h à 15 h au centre communautaire de Carencro, au 5115 N University. Kiwanis de Carencro acceptera les dons de pulls molletonnés, d'uniformes légèrement usagés, de denrées non périssables, de produits d'hygiène La date doit être annoncée pour le concours de décoration de maison/entreprise.

Toute personne intéressée à participer en tant que chanteuse ou vendeuse peut contacter Margaret Rozas au 337-280-9570, 337-896-6686 ou à carencrocountrychristmas@gmail.com.