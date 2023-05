Bonjour Acadiana! May 8 - 14

By: KATC News & Télé-Louisiane

Voici quelques événements à venir cette semaine :

LUNDI

La commission scolaire de la paroisse de St. Landry organise un forum public afin que les résidents puissent entendre les deux finalistes pour le poste de surintendant.

L'événement aura lieu à 18 heures au Delta Grand Theatre sur South Market Street à Opelousas.

Le forum est parrainé par la Chambre de commerce de St. Landry et Vision St. Landry et a pour but de permettre à la communauté d'entendre les candidats. Cet événement sera ouvert au public et la majorité des membres du conseil scolaire de la paroisse de St. Landry pourraient être présents.

MARDI

Aujourd'hui, des bénévoles distribueront de la nourriture à l'église catholique Saint-Paul sur la rue Sainte-Marie à Elton. La distribution aura lieu de 9h30 à 10h30.

La semaine prochaine, des bénévoles distribueront gratuitement des denrées alimentaires à l'église Our Lady Help of Christians, située sur North State Street à Jennings. Cette distribution aura lieu le 16 mai de 9h30 à 11h.

Des bénévoles seront présents lors de ces deux événements pour aider toute personne souhaitant faire une demande de prestations SNAP. Pour prendre rendez-vous, cliquez ici : https://www.catholiccharitiesswla.com/snap-sign-up

JEUDI

Les bénévoles de Keller Williams Realty Acadiana travailleront au nettoyage du parc Debaillon de Lafayette.

Chaque année, le deuxième jeudi du mois de mai, Keller Williams célèbre le Renew, Energize and Donate Day, une tradition annuelle au cours de laquelle les associés ont l'opportunité de "donner là où ils vivent" en servant leur communauté locale.

Dans le cadre de la Journée RED de cette année, les agents immobiliers locaux de Keller Williams Realty Acadiana se réuniront le jeudi 11 mai pour passer la journée à faire du bénévolat afin d'aider à revitaliser le parc Debaillon de Lafayette sur Saucier Drive, près de Willow Street.

L'agence immobilière s'est également engagée à donner 23 000 livres de nourriture au Foodnet local d'ici la fin de l'année 2023. L'initiative Red Day sert de date limite pour atteindre le premier objectif de 10 000 livres et Keller Williams est heureux d'annoncer qu'il est en bonne voie pour atteindre et dépasser cet objectif.

Pour plus d'informations sur le RED Day, visitez kw.com/kw/redday.

VENDREDI

Le Rayne Frog Festival a lieu ce week-end !

Pour tous les détails, cliquez ici : https://raynefrogfestival.com/

SAMEDI

Bugapalooza ! aura lieu aujourd'hui de 14 h à 17 h à l'Atelier de la Nature, 1050, chemin Andrew Gautreaux, Arnaudville.

Il s'agit d'un après-midi de célébration des insectes et autres arthropodes avec une démonstration de fabrication de filets à balayage, une promenade d'insectes, un atelier de masques de papillons et une dégustation d'insectes comestibles !

Cet événement est destiné aux familles. Accessibilité multilingue (français/espagnol/anglais). Veuillez contacter l'Atelier pour toute autre demande d'accessibilité au (337) 761-6335.

***CET ÉVÉNEMENT EST GRATUIT MAIS L'INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE.

Asteur, quelques nouvelles de nos amis àTélé-Louisiane :

Développer les nouveaux francophones dans les écoles d’immersion française : Le français a essentiellement disparu comme première langue apprise à la maison ou parlée à travers la plupart des communautés. Au lieu de cela, le français est asteur généralement appris par des enfants unilingues anglophones comme deuxième langue dans les écoles d’immersion française.

Ils apprennent une variante scolarisée et standardisée de la langue. L’immersion est donc devenue l’un des moyens les plus importants et les plus viables d’augmenter une population de nouveaux francophones en Louisiane.

Lisez l'article en anglais ou en français.

La Veillée sur LPB : La Relève: La Nouvelle Génération de Musique Louisianaise : Puis si vous l’avez manqué, vous pouvez toujours regarder la finale de la première saison de la Veillée qui explore la jeune génération de musiciens des alentours de Lafayette (dont Jourdan Thibodeaux) qui essaient de faire avancer la langue française à travers la musique.

Inauguration d’un monument acadien : Finalement, sur KATC, des membres de la communauté de Loreauville ont installé un monument bilingue dédié aux Acadiens qui ont été expulsés de Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Cliquez icitte pour en savoir plus.