Bonjour Acadiana! May 22 - 29

By: KATC News & Télé-Louisiane

Voici quelques événements à venir cette semaine :

LUNDI

Rejoignez le Village 337 ce soir au Harabee Center pour une réunion publique de deux heures, à partir de 18 heures. En tant que groupe à but non lucratif composé de dirigeants locaux, leur mission est d'avoir un impact positif à Lafayette et dans les environs en luttant contre les injustices et en construisant une communauté plus forte et plus connectée. Le Village 337 prend des mesures proactives pour façonner un avenir meilleur en servant la communauté et en amplifiant la voix de chacun.

MARDI

Le mardi 23 mai 2023, à 10 h 30, une réunion publique se tiendra dans la salle du conseil située au troisième étage de l'hôtel de ville afin de recueillir des avis sur les besoins de la ville de New Iberia en matière de logement et de développement communautaire.

MECREDI

Le Sun Wellness Resource Center et Humana invitent cordialement le public à assister à l'événement "Know your numbers : Blood Pressure Awareness". Cet événement aura lieu le mercredi 24 mai au Downtown Convention Center situé au 124 South Buchanan Street, Lafayette LA 70501 de 9h00 à 11h00.

VENDREDI

La saison privée de pêche récréative du vivaneau en Louisiane pour 2023 s'ouvrira le vendredi 26 mai 2023 dans les eaux de l'État et dans les eaux fédérales. La saison se déroulera 7 jours sur 7 avec une limite de prise quotidienne de trois poissons par personne et une limite de longueur minimale totale de 16 pouces, et restera ouverte jusqu'à ce que les débarquements récréatifs approchent ou atteignent l'allocation récréative privée annuelle de la Louisiane.

SAMEDI

Un événement gastronomique Jambalaya C'est si Bon aura lieu ce week-end. L'événement mettra en vedette l'artiste local Geno Delafose et son groupe French Rockin'boogie, qui joueront de la musique de midi à 14 heures. Pour plus d'informations, veuillez contacter le 337-317-5126 en anglais.

Asteur, quelques nouvelles de nos amis à Télé-Louisiane :

Dunn : En Louisiane, la création d’emplois est un élément essentiel pour le mouvement francophone: Dans notre nouvelle série d’articles d'opinion, Voix du Peuple, des Louisianais explorent les enjeux qui touchent leurs communautés. Le premier article de la série est écrit par Joseph Dunn, directeur des relations publiques et du marketing de la Plantation Laura à Vacherie. Dunn explore la création d’emplois dans le mouvement francophone de la Louisiane. Malgré l’existence de lois étatiques qui mettraient en valeur et renforceraient le français dans les secteurs public et privé, Dunn écrit que « ces mandats importants sont inconnus par la plupart du public louisianais et ils demeurent non-financés et donc sans personnel. »

Lisez l'article en anglais ou en français.

La Veillée sur LPB : LPB (Louisiana Public Broadcasting) rediffuse quelques épisodes dans les prochaines semaines les jeudis à 7:45 pm. La semaine passée, l’épisode sur Le Créole Louisianais: Une Langue À Part a été diffusé et cette semaine, ça sera La Fête Du Cochon: Une Boucherie en Bas du Bayou.

Vous pouvez toujours regarder tous les épisodes en ligne sur LPB icitte, ou sur le site web de Télé-Louisiane icitte.

Zachary Richard a visité Ville Platte Elementary : Finalement, sur KATC, Dave Baker a visité le Ville Platte Elementary, un programme d’immersion française, avec le musicien Zachary Richard pour la série « Cool Schools. » Cliquez icitte pour lire l’article et icitte pour regarder la vidéo.