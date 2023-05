Bonjour Acadiana! May 1 - 8

By: KATC News & Télé-Louisiane

Voici quelques événements à venir cette semaine :

LUNDI

Le conseil scolaire de la paroisse de St. Mary organise un forum public pour discuter de la proposition de passer à un emploi du temps en blocs pour l'année scolaire débutant à l'automne. Le forum se tiendra de 18 h à 19 h aujourd'hui dans la cafétéria du lycée de Centerville, 9225 Highway 182, Centerville.

Tous les parents et tuteurs des élèves actuels de la maternelle à la terminale et tous les résidents intéressés de la paroisse Sainte-Marie sont invités à y participer. Pour savoir comment poser des questions, consultez le site web du conseil scolaire de la paroisse de St. Mary (www.stmaryk12.net).

MERCREDI

La Magnet Academy of Cultural Arts d'Opelousas organise aujourd'hui son Phoenix Festival dans le gymnase de l'école. Les billets sont vendus au prix de 3 $ à l'avance et de 5 $ au guichet. Les portes ouvrent à 17 h 45. Pour plus d'informations, visitez le site mreed@slpsb.org.

JEUDI

La Chambre de commerce de la paroisse d'Acadie organise cette année le banquet annuel et la cérémonie de remise des prix des Honneurs de la paroisse d'Acadie, en l'honneur de la personne d'affaires de l'année, de l'humanitaire de l'année et de sept jeunes citoyens exceptionnels de chaque école secondaire de la paroisse d'Acadie.

Les Acadia Parish Honors sont ouverts au public. Les invités arriveront à 18 heures pour un cocktail et une heure de convivialité. À 19 heures, le dîner sera servi par Fezzo's Seafood & Steakhouse, suivi du programme. Le prix d'entrée est de 50 $, ce qui comprend le dîner et les boissons et les boissons, et peut être achetée en cliquant sur le lien ci-dessous ou en appelant le 337-788-0177.

VENDREDI

Le Breaux Bridge Crawfish Festival commence aujourd'hui au Parc Hardy. L'entrée varie selon les jours, mais vous pouvez également acheter à l'avance un laissez-passer pour trois jours au prix de 25 $.

Le festival propose de la musique cajun, zydeco et swamp pop, des cours de danse cajun et des démonstrations de cuisine, des écrevisses de toutes les variétés imaginables, des courses d'écrevisses, des concours de danse, un concours de cuisine d'étouffée, de l'art et de l'artisanat, une fête foraine, un concours de mangeurs d'écrevisses et un défilé.

Pour plus d'informations et un calendrier des événements, cliquez ici :

Asteur, quelques nouvelles de nos amis àTélé-Louisiane :

Tu vis ta culture ou tu tues ta culture : La chanson de Jourdan Thibodeaux qui s’appelle La Prière est le titre de son deuxième album avec son band Les Rôdailleurs. La chanson est un sombre rappel de la manière dont l’américanisation a changé la culture louisianaise. Mais c’est aussitte un cri de ralliement pour rassembler toutes les affaires culturelles que les générations précédentes nous ont laissées. Cet article a été publié en partenariat avec Country Roads Magazine.

Lisez l'article en anglais ou en français..

Travaillons Ensemble : L’équipe de Télé-Louisiane désormais travaillera périodiquement en partenariat avec Country Roads Magazine sur quelques articles. Ces deux publications partagent une mission à souligner la culture louisianaise d’une manière bilingue. Ensemble, ils vous apporteront des articles au sujet de nos communautés cadiennes, créoles, et amérindiennes.

Lisez l'article en anglais.

La Veillée sur LPB :

La Relève: Les Jeunes Musiciens de Lafayette : N'oubliez pas de regarder la finale de la première saison de La Veillée cette semaine surla chaîne télé de LPB jeudi à 7:45 p.m. et en ligne sur Télé-Louisianevendredi à 7:45 p.m. Notre équipe a parlé avec quelques membres d’une jeune génération de musiciens des alentours de Lafayette (dont Jourdan Thibodeaux) qui essaient de faire avancer la langue française à travers la musique.

Les Indiens de Mardi Gras : Puis si vous l’avez manqué, vous pouvez toujours regarder l’épisode de la semaine passé en français qui explore les Indiens Noirs de Mardi Gras et l’identité créole de la Nouvelle-Orléans.

Un atelier de bousillage : Finalement, sur KATC, quelques étudiants de l’Université de Louisiane à Lafayette ont organisé un atelier de bousillage. Cliquez icitte pour en savoir plus.