Bonjour Acadiana! March 27 - 31

Bonjour Acadiana !

Voici quelques événements à venir cette semaine :

Lundi : Le campus Morgan Smith du SOWELA Technical Community College organise une séance d'information sur les programmes de soins de santé et sa toute première journée portes ouvertes en mars. Les portes ouvertes débuteront à 17 heures le lundi 27 mars, avec une session axée sur les soins de santé qui commencera à 17 h 30. Les deux événements se termineront à 18 h 30 et sont ouverts au public.

"Nous sommes ravis d'offrir ces événements à notre communauté", dit Adrienne Abel, coordinatrice du site SOWELA de Jennings. "Nos instructeurs talentueux présenteront leurs programmes respectifs et les visiteurs pourront visiter nos installations. Les personnes intéressées auront également l'occasion de rencontrer le personnel qui pourra répondre aux questions concernant les horaires des cours, les aides financières et d'autres scénarios d'inscription. Nous sommes impatients de nouer des liens avec la communauté".

Les programmes de soins de santé proposés sur le site de Jennings sont les suivants : soins infirmiers auxiliaires (LPN), traitement stérile et technologie chirurgicale. Le programme de technologie chirurgicale offre notamment aux étudiants une technologie de formation de pointe pour la préparation des stages cliniques, y compris un simulateur de laparoscopie. SOWELA Morgan Smith propose également des cours d'administration des affaires sur le campus et en ligne, de technologie électrique industrielle et d'instrumentation industrielle.

Mardi : Louisiana Public Broadcasting sera à Lafayette pour un événement d'engagement communautaire à la bibliothèque principale à 18 heures. La généalogie à l'ère numérique met en lumière toutes les ressources gratuites disponibles à la bibliothèque pour aider les gens à explorer leur histoire familiale.

Jeudi : Le service de police de Lafayette organise une marche communautaire. Les personnes intéressées doivent se rassembler devant Acadian Work Force, situé au 706 East Vermilion Street, à 16h30.

Vendredi : Le 8e symposium annuel de la BVPA sur la rivière, intitulé Enhancing our Watershed through Environmental Education, se tiendra de 8h00 à 14h00 au LITE Center sur le boulevard Cajundome. Un événement familial gratuit sera organisé à la Station Nature au 1205 E. Alexander St le samedi 1er avril. Henry G. Sanchez, du BioArt Bayou-torium, présentera "Bio-Art on the Vermilion".

Les billets pour le symposium du vendredi sont au prix de 15 dollars pour le public et de 5 dollars pour les étudiants et peuvent être achetés sur Eventbrite. Le prix comprend une boîte-repas de Joeys.

Samedi : Joignez-vous à une journée de plaisir familial printanier au Village acadien de LARC, de 10 h à 14 h. Promenez-vous dans le village tout en visitant les kiosques des vendeurs locaux. Les activités comprennent des photos avec le lapin de Pâques par Bountiful Imagery, un bricolage de Pâques (coût inclus dans le prix d'entrée), un saut amusant et une chasse aux œufs. Les food trucks Mealz with Skillz, Country Catering et M R Cajun Bites vendront des plats et des en-cas. La file d'attente pour la chasse aux œufs de Pâques commencera à 13h15.