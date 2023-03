Bonjour Acadiana! March 20 - 24

Bonjour Acadiana ! Voici quelques événements à venir cette semaine :

Mardi : Le département de police de Lafayette accueillera le deuxième événement "Coffee with a Cop." L'objectif est que les résidents rencontrent des agents des forces de l'ordre et apprennent à les connaître personnellement. Ce sera de 7h00 à 8h00 dans les cinq circonscriptions de la ville de Lafayette.

Mecredi, les autorités effectueront des travaux de maintenance dans une sous-station électrique à partir de 9 heures du matin et dureront environ six heures. La panne d'électricité affectera les secteurs Créole, Oak Grove et Little Chenier.

Mercredi également, la Gethsemane Christian Academy organisera un marché sur roues pour les familles. Des vaccins gratuits, de la nourriture et d'autres ustensiles seront offerts lors de l'événement. L'événement aura lieu à partir de midi au 701 E Pinhook à Lafayette.

Vendredi, la paroisse de Jeff Davis célébrera les deuxièmes Olympiques spéciaux pour les élèves de la troisième à la douzième année. L'événement commence à 8h30 sur le terrain de l'école secondaire Lake Arthur, 4374 Tiger Lane, Lake Arthur.

Samedi, l'église baptiste Mt. Bethel organisera une foire sur la santé. L'événement commence à 11h et se termine à 14h. Il y aura des examens de santé gratuits, des vaccinations et de la nourriture et d'autres ressources conçues pour aider la communauté. L'adresse est 903 Arthur Street à Lafayette.

Bonne semaine, Acadiana !