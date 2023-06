Bonjour Acadiana June 12 - 19

Photo by Jonathan Olivier/Télé-Louisiane

By: KATC News & Télé-Louisiane Voici quelques événements à venir cette semaine: Juneteenth, également connu sous le nom de Juneteenth Independence Day ou Freedom Day, est la plus ancienne célébration connue de la fin de l'esclavage aux États-Unis. Le comité SWLA Juneteenth a organisé une série d'activités pour marquer la fête cette année. Voici quelques-uns des événements prévus:

Du 15 au 18 juin : Juneteenth Story, Wonderland Performing Arts, 2807 Johnston St.

16 juin Juneteenth Banquet, Downtown Convention Center, 124 S. Buchanan St.

17 juin Juneteenth Sickle Cell Walk, Historical Heymann Park, 1500 S. Orange St.

17 juin SWLA Juneteenth Festival, Historical Heymann Park, 1500 S. Orange St.

19 juin Juneteenth A Freedom Celebration, 800 E. Vermilion St.

19 juin MTM Juneteenth Commemoration, Downtown Convention Center, 124 S. BuchananPour plus de détails sur les événements, visitez la page Facebook du comité ici : https://www.facebook.com/groups/1026386438311217/ Mardi, l'Alliance pour le développement économique de Vermilion s'associe à la Chambre de commerce de Vermilion pour un événement de formation des demandeurs d'emploi. Elle se déroulera de midi à 14 heures à la bibliothèque paroissiale de Vermilion. La formation aidera les demandeurs d'emploi à rédiger leur CV, à s'habiller pour réussir et à tirer le meilleur parti de leur recherche d'emploi. La formation est gratuite et le déjeuner est offert. Il est nécessaire de s'inscrire en appelant le 337-740-0433. Le jeudi marque le coup d'envoi du festival Soul Food de 100 Black Men of St. Mary Parish. L'ouverture coïncide avec un événement "Business After Hours" de la Chambre de commerce. L'ouverture est prévue à 18 heures au Teche Theatre for the Performing Arts. Pour plus d'informations, cliquez ici. Jeanerette organise samedi sa célébration du 19 juin. L'événement est prévu au King Joseph Park à Jeanerette, de 15 heures à 18 heures. Pour plus d'informations, appelez 337-241-1972. Asteur, quelques nouvelles de nos amis àTélé-Louisiane : Rencontrez les gens qui font une économie bilingue en Louisiane : La dernière partie de notre série sur la situation actuelle du français en Louisiane explore comment des entrepreneurs intègrent la langue dans leurs entreprises pour répondre aux touristes francophones, mais surtout pour offrir des opportunités économiques aux Louisianais. Lisez l'article en anglais ou en français. La Veillée sur LPB : LPB (Louisiana Public Broadcasting) rediffuse quelques épisodes dans les prochaines semaines les jeudis à 7:45 pm. Vous pouvez toujours regarder tous les épisodes en ligne sur LPB icitte, ou sur le site web de Télé-Louisiane icitte. Wallace Johnson de Johnson’s Boucanière est mort : Finalement, sur KATC, Wallace Johnson, de Johnson’s Boucanière à Lafayette, est mort. Le restaurant de la viande boucanée a ouvert en 2008. Cliquez icitte pour lire l’article.

