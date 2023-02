Bonjour Acadiana! February 27 - March 5

Bonjour Acadiana !

Voici quelques événements qui se passent cette semaine :

Lundi

ST. MARTINVILLE, La. – Les membres du conseil d'administration du musée, les responsables de la ville et de la paroisse se sont réunis dimanche pour marquer la réouverture du musée afro-américain sur New Market Street. Le musée a été gravement endommagé par les inondations d'août 2016 et a été fermé pour réparations et rénovations depuis lors.

Le musée offre aux personnes intéressées par la culture afro-américaine l'occasion d'explorer et de célébrer cette histoire à travers une série d'expositions interactives.

Les responsables du musée ont déclaré que les améliorations futures du musée comprendront : un nouvel enregistrement d'histoire orale, un système d'écouteurs sans fil pour la peinture murale et les visiteurs francophones, un mélange trimestriel - un enregistrement en direct de femmes de la région discutant des problèmes actuels autour d'un thé, deux symposiums d'hisangietoire à St Martinville Sr. High School, et une exposition itinérante sportive et culturelle durant la saison de Noël. Et le maire Jason Willis a annoncé que le fonctionnement du musée sera élargi pour inclure les ouvertures du dimanche.

Mardi

LAFAYETTE, La. – 1 adulte américain sur 3 souffre de prédiabète, ce qui les expose à un risque de développer un diabète de type 2 dans les 5 ans. Le prédiabète peut être inversé en apportant des changements de mode de vie sains. Le Black Women's Health Imperative (BWHI) et Lafayette Parks, Arts, Recreation & Culture (PARC) aident les personnes atteintes de prédiabète à Lafayette en proposant Change Your Lifestyle. Changer votre vie. (CYL2), dans le cadre du programme national de prévention du diabète des Centers for Disease Control and Prevention. Le programme gratuit offre aux participants un coach de style de vie et une année de soutien pour leur apprendre à intégrer des habitudes saines dans la vie quotidienne, réduisant ainsi de plus de moitié leur risque de diabète de type 2.

"Les gens peuvent se sentir dépassés lorsqu'ils reçoivent un diagnostic de prédiabète, mais le développement du diabète de type 2 est évitable", a déclaré Christina LeBlanc Butler, coach de style de vie BWHI / spécialiste de la nutrition et de la transformation physique. "CYL2 fournit aux participants un système de soutien, des outils et des connaissances afin qu'ils puissent se sentir habilités à apporter des changements à leur mode de vie qui les aideront à perdre du poids et à améliorer leur santé globale."

Les cours commencent le mardi 28 février à 18 h au George Dupuis Recreation Center, 1212 E Pont Des Mouton Rd, Lafayette, LA 70507. Les personnes intéressées à participer aux cours doivent envoyer un courriel à finishlinehealth@gmail.com ou visiter bit.ly/CYL2QUIZ pour déterminer votre admissibilité et vous inscrire.

« De nombreux résidents de notre communauté ont reçu un diagnostic de prédiabète ou de diabète, mais ils n'ont pas les ressources disponibles pour les éduquer ou les aider. Ce partenariat avec CYL2 aidera à combler ce fossé », a déclaré Hollis Conway, directeur de Lafayette PARC.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, 1 adulte américain sur 3 souffre de prédiabète - et la plupart de ceux qui en sont atteints ne savent pas qu'ils en sont atteints. Personnes à risque de prédiabète ou de diabète de type 2 :

● êtes en surpoids

● Vous avez 45 ans ou plus

● Avoir un parent ou un frère ou une sœur atteint de diabète de type 2

Mercredi

LAFAYETTE, La. — La Lafayette Economic Development Authority (LEDA), avec le soutien de Lafayette Housing Authority, organise la North Lafayette Resources & Job Fair. Cet événement vise à connecter les membres de la communauté avec les ressources de la région et les opportunités d'emploi. C'est un évenement gratuit. Situé à Lafayette Housing Authority - Center of Hope, Opportunity & Success au 115 Kattie Drive à Lafayette, l'événement a lieu le mercredi 1er mars de 10 h à 13 h.

Samedi

DELCAMBRE, La. — Delcambre Seafood & Farmers Market célèbre son 10e anniversaire le samedi 4 mars de 9 h à 15 h sous le pavillon de Bayou Carlin Cove au 605 S. Railroad Street à Delcambre.

Delcambre Seafood organisera une reconnaissance spéciale honorant l'industrie des produits de la mer à 13h.

L'événement comprend 60 vendeurs, des démonstrations de sculpture de poisson, les Babineaux Sisters et Matt Castille, des food trucks, des activités pour enfants (ballon sautant, maquillage, cours de cuisine pour enfants, bébés alligators, etc.), les auteurs de Katie and the Pink Dolphin (signature de livre et vente), et un menu spécial du marché comprenant des huîtres grillées et du poisson frit et de la limonade aux myrtilles comme boisson de spécialité du marché.

Dimanche

OPELOUSAS, La. — Pat Mason-Guillory The Kindred Vets Motorcycle Riding Group et St. Landry Parish Veterans Memorial A Memorial Tribute for Michael Shane Potter aura lieu au St. Landry Parish Veterans Memorial le dimanche 5 mars 2023 à 14h00.

Michael Shane Potter est décédé le 17 décembre 2022 à Casper, Wyoming, à 54 ans. Michael Shane Potter était un vétéran du combat du Corps des Marines des États-Unis. Il a combattu dans l'opération Desert Storm, l'opération Desert Shield et l'opération Sharp Edge (The Assault and Liberation of the U.S. Embassy in Monrovia Liberia Africa).

Michael a également été dans l'application de la loi pendant 20 ans jusqu'à sa retraite en 2018. Il a servi avec le département de police de Port Barre, le shérif de la paroisse de St. Landry, le département de police d'Arnaudville, le maréchal de la ville d'Opelousas, la paroisse de St. Martin, le département du shérif et le département de police de Henderson. Michael était membre du Kindred Vets Motorcycle Riding Group. Le public est invité à y assister.

Bonne semaine, Acadiana!