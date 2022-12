Bonjour Acadiana! December 12 - 17

Bonjour Acadiana !

Voici une liste d'événements que nous couvrirons pour vous la semaine prochaine à travers l'Acadiana:

Mardi, Acadiana Symphony Orchestra présente « Do you hear what I hear ? A Christmas Concert ». Le concert commence à 19h. au Heymann Performing Arts Center. Plus de 200 musiciens et chanteurs locaux feront partie de la performance des chansons de Noël populaires, dont certaines présentées dans les styles cajun, zydeco et jazz. Les billets sont en vente ici : acadianasymphony.org/concerts

Jeudi, un événement "Cocoa and Caroling" débutera à Kaplan à 18 heures. Il y aura du cacao et des biscuits pour ceux qui iront chanter, et il y a une rumeur selon laquelle le Père Noël pourrait être là ! Tout le monde devrait se retrouver au Mack's Food Trailer à 17h30.

Jeudi également, le défilé de "Christmas in The Point at Central Park" démarre à 18 heures. à Central Park, au centre-ville de Church Point. Il y aura un arbre de Noël illuminé de 30 pieds, une voie de cannes en bonbon au volant, des jeux de lumières et plus encore. La commune s'est dotée d'un nouvel étang de pêche, d'une nouvelle aire de jeux et d'un parc canin. Après le défilé, il y aura un film de Noël. C'est gratuit et ouvert au public.

Vendredi, la Simmons Family Blood Drive & Raffle Benefit commencent à 15 h. Il est prévu en conjonction avec le Chris Simmons Memorial Basketball Tournament. La collecte de sang est à la mémoire de Lindy, Christopher et Kamryn Simmons. Vous pouvez obtenir des détails ici :

Et samedi, la Annual Wreaths Across America Ceremony aura lieu à 9 heures au Fountain Memorial Cemetery. L'événement a lieu chaque année pour se souvenir et honorer les anciens combattants en déposant des couronnes sur les tombes des anciens combattants et en prononçant leurs noms à haute voix.

Bonne semaine, Acadiana!