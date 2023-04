Bonjour Acadiana April 24 - May 1

By: KATC News & Télé-Louisiane

Voici quelques événements à venir cette semaine :

LUNDI

UL Lafayette célèbre la Semaine de la Terre avec la Fête de la Terre. Le Bureau du développement durable de l'université a prévu des événements pour la semaine afin de vous aider à en apprendre davantage sur l'environnement et le développement durable, y compris un nettoyage "Love the Boot", une randonnée nocturne à la Station Nature, une expérience de réalité virtuelle, une soirée trivia, des visites sur le développement durable et l'énergie solaire, et divers types d'événements de recyclage et d'upcycling.

Participez à la Fête de la Terre Expo de 10 h 30 à 13 h 30 le lundi 24 avril, à l'angle des boulevards St. Mary et Hebrard. Visitez les stands de plus de 35 organisations et entreprises locales qui se sont engagées à rendre l'Acadiane et la Louisiane plus durables. Il y aura également du jambalaya gratuit servi dans des produits compostables, des sacs fourre-tout gratuits et de la musique.

Pour en savoir plus et télécharger le calendrier des événements [sustainability.louisiana.edu], rendez-vous sur le site de l'Office of Sustainability. Envoyez vos questions à Blair Begnaud à l'adresse blair.begnaud1@louisiana.edu.

MARDI

Le service de développement et de planification communautaire du gouvernement consolidé de Lafayette (LCG) et le Louisiana Fair Housing Action Center présentent un atelier gratuit intitulé "Know Your Housing Rights" (Connaissez vos droits en matière de logement) destiné aux locataires, aux défenseurs, aux propriétaires, aux agents immobiliers, aux gestionnaires de biens et aux agents d'entretien. L'atelier informera les participants sur les droits en matière de logement équitable en tant que locataire, sur l'importance du logement équitable et sur la connaissance générale des lois sur le logement équitable.

L'animatrice sera Renee Corrigan, directrice de l'éducation et de la sensibilisation du Louisiana Fair Housing Action Center. Acadiana Legal Service Corporation partagera également des informations sur sa nouvelle unité de logement et d'autres services communautaires disponibles.

La formation portera sur les points suivants

Comment les lois sur le logement équitable vous protègent

Les types courants de discrimination en matière de logement

Les protections en matière de logement équitable pour les personnes handicapées et la manière de demander des aménagements et des modifications

Les politiques de vérification des antécédents criminels

Comment reconnaître les signes avant-coureurs de la discrimination et que faire si vous pensez avoir été victime d'une discrimination ?

Les bases du droit des propriétaires et des locataires, y compris les baux, les réparations et les expulsions.

L'atelier "Connaissez vos droits en matière de logement" se tiendra le mardi 25 avril 2023 dans l'auditorium Clifton Chenier au 220 W. Willow Street, de 17 h 30 à 19 h 30.

L'atelier est parrainé par une subvention du ministère américain du logement et du développement urbain (U.S. Department of Housing and Urban Development).

L'inscription est obligatoire. Appelez le 337-291-5450 pour vous inscrire.

MERCREDI

Le Festival International commence aujourd'hui !

Ce festival gratuit de 5 jours transforme Lafayette en un haut lieu de divertissement coloré avec de nombreuses scènes dans tout le centre-ville. Le festival est une organisation à but non lucratif.

Voici les scènes :

Scène LUS Internationale (scène principale)

Scène Laborde Earles Fais do-do

Scène Tito's Handmade Vodka Lafayette

Louisiana Healthcare Connections Scène des Jeunes

LUS La Craft Biergarten

JD Bank Pavillon de Cuisine

LA Galerie KATC / National Park Service.

Ce soir, deux groupes se produiront sur la même scène.

Pour plus d'informations, y compris une liste d'artistes et de groupes, cliquez ici.

JEUDI

Le Fin Feather Fur Food Festival (F5) à Lafayette est de retour pour la deuxième année au profit de la Fondation Team Gleason.

Où : Blackham Coliseum - 2330 Johnson Street - Lafayette, LA

Quand : Jeudi 27 avril 2023 - 16h00 - 20h30

Qui : F5 a été créé en 2022 en l'honneur de Dale Clark, un membre de l'association locale de Lafayette qui a été diagnostiqué avec la SLA en 2020.

Quoi : Un concours de cuisine où plus de 50 équipes se disputeront le statut de vainqueur dans les divisions Fin, Feather, Fur, et Dessert.

Des prix seront remis à chaque équipe gagnante de leur division respective. Le jugement sera effectué par un panel de chefs professionnels, tous issus de restaurants locaux de Lafayette, et se fera strictement par numéro d'équipe et par plat, par division. Les participants voteront pour leur plat préféré afin de désigner le gagnant du "People's Choice".

Billets : Achetez vos billets sur www.teamgleason.org/f5/ Pour les familles de la SLA, veuillez contacter jamie.clark@teamgleason.org

VENDREDI

Le Kiwanis de Broussard/Youngsville organise un Cake Bingo ce soir de 17h à 20h au Ballon.

17h00 - 20h00 au Ballroom de Broussard, 405 Albertson Parkway, Broussard.

Il y aura une tombola et une vente aux enchères. Tous les fonds collectés serviront à acheter des équipements de terrain de jeu pour les enfants handicapés dans un parc local. Frais d'entrée de 5 $.

Asteur, quelques nouvelles de nos amis à Télé-Louisiane :

Les musiciennes acadiennes trouvent de l’inspiration en Louisiane : Ces artistes du Nouveau-Brunswick retournent en Louisiane cette semaine pour jouer au Festival International de Louisiane. Malgré que l’État est séparé par des milliers de milles et des centaines d’années d’histoire culturelle, elles se sentent à la maison dans la région. « J'adore Lafayette. Ça me fait beaucoup penser à Moncton, LeBlanc a déclaré. Dès la première fois que je suis débarquée en Louisiane, pour moi, c'était comme si j'étais à la maison, dans les similarités, puis aussi la musique. Il y a plein de similarités entre nous-autres, les Acadiens du nord, puis les Acadiens du sud, vous-autres. »

Lisez l'article en anglais ou en français.

Le Mardi Gras Cadien à la prairie de Faquetaïque : Kristie Cornell, photographe basée à Lafayette, participe au courir de Mardi Gras de Faquetaïque depuis 2009. Cette année, elle a capturé la tradition dans une série de portraits analogiques. « En capturant ces portaits chaque année, j’espère préserver la mémoire du jour pour tout quelqu’un qui participe pour garder notre culture et nos traditions. »

Lisez l'article pour voir les photos en français ouen anglais.

La Veillée sur LPB :

Les Indiens de Mardi Gras : N'oubliez pas de regarder l’épisode de La Veillée de cette semaine sur la chaîne télé de LPB jeudi à 7:45 p.m. et en ligne sur Télé-Louisiane vendredi à 7:45 p.m. Notre équipe a exploré les Indiens Noirs de Mardi Gras et l’identité créole de la Nouvelle-Orléans.

Les Isleños : Puis si vous l’avez manqué, vous pouvez toujours regarder l’épisode spécial de la semaine passée en espagnol qui se focalise sur les Isleños de l’île de Delacroix dans la Paroisse de St. Bernard.

Choisissez un nom pour un chêne au parc Evangeline : Finalement, sur KATC, vous pouvez choisir un nom pour un chêne, « la fille » du chêne Evangeline, au parc Evangeline à la paroisse Saint-Martin. Cliquez icitte pour en savoir plus.