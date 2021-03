Acadiana vaccine sites for this week

There are multiple locations in every parish where you can get a COVID vaccine this week.

You don't have to go to a location in the parish where you live if it's more convenient to go elsewhere, but you do have to be eligible. To find out if you are, click here.

Here's the list, which we received from LDH:

Acadia

Acadia St. Landry

337-684-4262

Biers Pharmacy

(337) 783-3023

Carmichael's Cashway

(337) 783-7200

Church Point Community Pharmacy

http://www.communitypharmacyrx.com/

(337) 684-1911

Crowley Primary Care

(337) 783-4043

Iota Family Healthcare

https://www.facebook.com/Iota-Family-Healthcare-253108618077585/

(337) 779-6000

Miller's Family Pharmacy

(337) 779-2214

Rayne Medicine Shoppe

https://rayne.medicineshoppe.com/contact

(337) 334-3399

Super 1 Pharmacy #639

www.brookshires.com/covid-19-information

SWLA/CHS-Crowley

https://www.swlahealth.org/crowley-la

(337) 783-5519

Thrifty Way LLC

337-684-5401

Thrifty Way Pharmacy of Church Point

(337) 852-4545

Walgreens #10399

https://www.walgreens.com/covid19vac

Walmart Pharmacy #310/Crowley

https://www.walmart.com/covidvaccine

(337) 783-2150

Evangeline

Dupre Medical Clinic

(337) 363-5531

Evangeline Drug Store

(337) 363-3456

Heinen Medical - Ville Platte

(337) 363-5521

Mercy Regional Medical Center

(337) 363-5684

Pine Prairie Community Clinic

(337) 599-2800

Poinciana Pharmacy

(337) 655-9790

Reed's Family Pharmacy

https://www.facebook.com/reedspharmacyrx/

(337) 550-4407

Savoy Drugstore

(337) 468-3666

SAVOY MEDICAL CENTER/MAMOU FAMILY CARE

337-468-5261

SAVOY MEDICAL CENTER/SAVOY FAMILY CARE

337-468-5261

Thrifty Way Pharmacy Basile

(337) 305-0443

Walmart Pharmacy #312/Ville Platte

https://www.walmart.com/covidvaccine

(337) 363-4934

Medicine Chest Pharmacy

(337) 363-8065

Iberia

City Pharmacy and Home Medical

(337) 276-4249

Delaune's Pharmacy

(337) 364-7671

Iberia Comprehensive Community Health Center

https://www.icchc.org/contact

(337) 365-4945

Iberia Medical Center

Email: COVID19@iberiamedicalcenter.com

(337) 374-7420

L & M Pharmacy

https://www.lmpharmacy.com/contact

(337) 365-1411

Super 1 Pharmacy #621

www.brookshires.com/covid-19-information

Village Pharmacy and Wellness

(337) 224-2698

Walgreens #17524

https://www.walgreens.com/covid19vac

Walmart Pharmacy #533/New Iberia

https://www.walmart.com/covidvaccine

(337) 364-3841

Walmart Pharmacy #5773/New Iberia

https://www.walmart.com/covidvaccine

(337) 551-6570

Lafayette

Ackal's Community Pharmacy

https://www.ackalsrx.com

(337) 857-5082

Cashway Pharmacy of Scott

(337) 233-2003

Compassionate Care Clinic

(337) 454-3352

CVS Pharmacy #5554

https://www.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine

Duson Cashway Pharmacy

https://cashwayinscott.com/

(337) 935-6439

Duson Family Healthcare

(337) 873-8244

Farmer's Drugs & Gifts

https://www.farmersdrugs.com/

(337) 856-5761

Guilbeau's Pharmacy

https://gthrifty.com/contact/

(337) 520-5637

iCare Pharmacy

https://icarepharmacy.com/

(337) 889-3170

Lafayette General Medical Center

https://ochsnerlg.org/vaccine

1-855-206-9675

Lourdes Physician Group

https://fmolhs.org/coronavirus/in-it-to-end-it-covid-19-vaccine

Medicine Bin Plus

(337) 408-8800

Melancon Pharmacy, Inc.

(337) 896-8434

Neighbors Pharmacy

https://neighborspharmacy.com/contact-us/

(337) 706-7706

Our Lady of Lourdes Regional Medical Center

https://fmolhs.org/coronavirus/in-it-to-end-it-covid-19-vaccine

SAFEWAY/ALBERTSONS PHARMACY/SAV-ON PHARMACY #120

337-233-2265

SAFEWAY/ALBERTSONS PHARMACY/SAV-ON PHARMACY #2756

https://www.mhealthsystem.com/Albertsons2756

337-839-0530

SAFEWAY/ALBERTSONS PHARMACY/SAV-ON PHARMACY #719

337-984-5133

SAFEWAY/ALBERTSONS PHARMACY/SAV-ON PHARMACY #775

337-406-8806

Sam's Club Pharmacy #8114 - Lafayette

http://www.samsclub.com/covid

(337) 216-0159

Southstar-Youngsville

https://www.clockwisemd.com/hospitals/6289/visits/new

(337) 451-1178

St. Bernadette Community Clinic

(337) 470-3460

Stafford HealthCare Walk-in Clinic

(337) 981-6811

Super 1 Pharmacy #623

www.brookshires.com/covid-19-information

Super 1 Pharmacy #627

www.brookshires.com/covid-19-information

Super 1 Pharmacy #629

www.brookshires.com/covid-19-information

Super 1 Pharmacy #643

www.brookshires.com/covid-19-information

Super 1 Pharmacy #645

www.brookshires.com/covid-19-information

Surrey Street Community Health Center

https://www.icchc.org/contact

(337) 456-6768

Teche Drugs & Gifts

(337) 235-4578

Total Wellness Group

(337) 534-0911

Towne Pharmacy

https://www.mytownepharmacy.com/contact

(337) 839-8880

Walgreens #10126

https://www.walgreens.com/covid19vac

Walmart Pharmacy #2938/Lafayette

https://www.walmart.com/covidvaccine

(337) 231-1953

Walmart Pharmacy #531/Lafayette

https://www.walmart.com/covidvaccine

(337) 989-4095

Walmart Pharmacy #7301/Carencro

https://www.walmart.com/covidvaccine

(337) 520-3000

St. Landry

Acadian Medical Center

Email: amcoutreach@ahmgt.com

Bellard's Family Pharmacy

https://bellardspharmacy.com/

(337) 546-6386

Brinkhaus Thrifty Way Pharmacy

337-662-5236

Carl's Thrift Way Pharmacy

https://www.carlsthriftyway.com/contact

(337) 351-4962

Courtney's Thriftyway Pharmacy

https://www.courtneyspharmacy.com

(337) 754–7481

Heinen Medical - Eunice

(337) 457-8166

Ken's Thrifty Way Pharmacy

https://www.kensthriftyway.com/locations/opelousas

(337) 942-7551

Lagniappe Pharmacy #6 / Medicine Shoppe 1198

https://www.Opelousas.MedicineShoppe.com

(337) 948-7703

Maple Avenue Pharmacy

https://www.mapleavepharmacy.com/contact

(337) 457-5216

Opelousas General Hospital

https://bookoghs.timetap.com/

Port Barre Pharmacy

(337) 585-2382

Southwest LA Primary Health Care

https://www.swlphc.com

(337) 942-2005

St. Landry Family Healthcare

337-826-7702

Super 1 Pharmacy #636

www.brookshires.com/covid-19-information

Super 1 Pharmacy #637

www.brookshires.com/covid-19-information

The Family Clinic of Crowley

(337) 783-7004

The Family Clinic, Opelousas

(337) 942-5706

Thrifty Way at The Cottage

(337) 942-2653

Walmart Pharmacy #5125/Opelousas

https://www.walmart.com/covidvaccine

(337) 594-6031

Walmart Pharmacy #543/Opelousas

https://www.walmart.com/covidvaccine

(337) 942-9720

St. Martin

Bon Ami Pharmacy

https://www.bonamipharmacy.com/contact

(337) 454-6536

Hebert's Discount Pharmacy

(337) 332-5186

Hollier's Family Pharmacy, LLC

http://hollierspharmacy.com/

(337) 257-5022

Mills Cashway Pharmacy

https://www.millscashway.com/

(337) 845-5199

St. Martin Parish Community Health Center

https://www.icchc.org/contact

(337) 342-2566

Super 1 Pharmacy #646

www.brookshires.com/covid-19-information

Walmart Pharmacy #402/Breaux Bridge

https://www.walmart.com/covidvaccine

(337) 332-1100

Walmart Pharmacy #415/Broussard

https://www.walmart.com/covidvaccine

(337) 837-8131

Vermilion

Abbeville General Hospital

(337) 898-6285

Cashway Pharmacy of Abbeville

(337) 893-2131

Maurice Community Care Clinic

https://www.abbevillegeneral.com/maurice-community-care-clinic/

Southcare Medical Rural Health Clinic

https://www.southcaremedical.com

(337) 422-6240

Southstar-Abbeville

https://www.clockwisemd.com/hospitals/6011/visits/new

(337)465-4600

Super 1 Pharmacy #638

www.brookshires.com/covid-19-information

Thrifty Way Pharmacy of Abbeville

337-893-6304

Walgreens #07393

https://www.walgreens.com/covid19vac

Walmart Pharmacy #309/Abbeville

https://www.walmart.com/covidvaccine

(337) 893-4077

St. Theresa Catholic Church (Special Event)

OPH4.timetap.com

(337)262-5311

Kaplan High School (Special Event)

OchsnerLG.org/MyCovidVaccine

1-855-206-9675

Abbeville Community Health Center

https://www.icchc.org/abbeville-la

(337) 893-3443