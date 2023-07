¡Hola Acadiana!

KATC photo

Posted at 11:00 AM, Jul 02, 2023

¡Feliz Cumpleaños USA! Hay varios eventos contemplados esta semana para celebrar el 4 de Julio en Acadiana. Los festejos del 4 de Julio en Erath iniciaron el viernes pasado y continuarán el martes, con una caminata de 5 kilómetros a las 7:30am. El desfile será a las 5pm y los fuegos artificiales serán a las 9pm. Habrá una feria en la calle, música en vivo y comida. Para más información, entre aquí. El lunes se llevará a cabo la celebración anual de Sugar Mill Pond en el complejo deportivo de Youngsville. La entrada es gratuita. Es un evento familiar entre 5pm y 9pm, con música en vivo y vendedores locales. También están programadas actividades para niños. A los asistentes se les pide que no lleven hieleras. Habrá bebidas y alimentos en el lugar. La noche terminará con una exhibición masiva de fuegos artificiales, patrocinados por la ciudad de Youngsville. El martes el evento Red White and Boom será auspiciado por el gobierno de la parroquia de St. Landry en el terreno del Yambilee, a partir de las 3:30pm. Los fuegos artificiales inician a las 9pm. Habrá música, comida y bebida. No traiga hieleras. Bolsas transparentes por favor. El estacionamiento tiene un costo de $5. También el martes se llevará acabo el evento Red Rice and Blue en la ciudad de Crowley en el Rice Arena, a partir de las 10am. El evento es gratuito, habrá música, juegos y barbacoa. Los fuegos artificiales serán a las 9am. La ciudad de Morgan tendrá su evento de conmemoración de la Independencia en el lago End Park con un desfile en botes. Esto comienza a las 2pm.

