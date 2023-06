¡Hola Acadiana!

KATC

Estos son algunos de los eventos programados para esta semana en Acadiana: Martes Las organizaciones Lafayette Travel, así como Lafayette Parish Bicentennial presentan la celebración Taste of Eat, Lafayette Bicentennial Celebration, en el centro de convenciones Cajundome, de 5:30pm a 8:30pm. Los boletos para el evento tienen un costo de $20 y pueden comprarse en línea en www.eatlafayette.com/events o en taquilla del Cajundome. Miércoles Este es el Día de la Jirafa en Zoosiana. En esta celebración del Día Mundial de la Jirafa habrá actividades especiales temáticas, como lo son alimentación de jirafas, pintura de jirafas y artesanías para los niños. Para conocer más visita: https://zoosiana.com/giraffes Jueves No te pierdas esta noche en KATC un reportaje especial sobre el problema del aumento de niveles del mar a nivel mundial, y cómo esto ha afectado de manera especial a Louisiana. Este reportaje especial realizado por nuestro meteorólogo Daniel Phillips, se transmitirá a las 10:00pm en KATC Canal 3. Viernes Campaña de donativos de 10am a 2pm en el centro de Alumnos en St. Mary. Esta campaña es para apoyar el “Cupboard and Career Closet” de la Universidad UL. Esta actividad ayuda a asegurar que los estudiantes no pasen inseguridad alimentaria y tengan acceso a ropa y artículos de higiene básicos para asegurar entrevistas de trabajo. Esta es una lista de los suministros más necesitados: Shampoo, acondicionador, rastrillos, pasta de dientes, cepillos de dientes, enjuague bucal, papel de baño, desodorante, jabón, alimentos enlatados, así como ropa formal, trajes, abrigos, blusas, camisas, pantalones, corbatas, cinturones y zapatos.

Sábado Se llevará a cabo el evento del Orgullo de Acadiana en el centro de Lafayette. Está organizado por el colectivo Queer de Acadiana y es la celebración de la comunidad LGBTQIA+ de nuestra región. Inicia a las 10am en la cuadra 200-300 de Jefferson Street, y está planeado para ser una actividad a lo largo del día. Más información, así como patricinios y colectas pueden encontrarse en www.acadianaqueercollective.org. ¡Que tengas una excelente semana, Acadiana!

