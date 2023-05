¡Hola Acadiana!

Will McGrew/Télé-Louisiane<br/>

May 29, 2023

Estos son algunos de los eventos programados para esta semana. Lunes El museo militar de Louisiana ubicado en la calle Revis Sirmon en Abbeville llevará a cabo un evento del día de la Conmemoración, de 10am a 4pm. Habrá exhibiciones especiales para conmemorar los 50 años de la guerra de vietnam. Este evento es gratis y abierto al público. Martes El pueblo de Welsh llevará a cabo el día del mercado. El evento está planeado de 2pm a 6pm en el parque Sportsman. Miércoles El Hospital General de Opelusas será el escenario de una celebración de salud y ejercicio para las personas de la tercera edad. Adultos mayores de todos los niveles de condición física están invitados a participar del evento y ejercitarse de 8am a 10am en el auditorio OGHS. Sábado La Oficina del alguacil de la parroquia de Calcasieu celebra su derby anual de pesca juvenil, de 7am a 11am en el estanque de CPSO, a un lado del centro correccional de Calcasieu, ubicado en el 5400 E. Broad Street en Lake Charles. Niños y jóvenes de entre 5 y 15 años que deseen participar deben traer su propio equipo de pesca, carnada, sillas y hieleras, para llevarse su pescado a casa. Habrá bebidas gratis para los menores. Grupos juveniles son bienvenidos. Para más información en inglés llamar al 337-304-6727. Ahora, algunas noticias de nuestros amigos de Télé-Louisiane: Los Saints de Nueva Orleans eligen a Francia como el primer mercado mundial: Los Saints de Nueva Orleans anunciaron hoy que la NFL ha aprobado su solicitud de añadir a Francia como su primer mercado internacional. La asociación permitirá al equipo de fútbol americano desarrollar el marketing, el compromiso de los fans y las colaboraciones de marketing en Francia. Lea el artículo en inglés o francés. La Veillée en LPB: LPB (Louisiana Public Broadcasting) retransmite algunos episodios en las próximas semanas los jueves a las 7:45 p. m. La semana pasada, se emitió el episodio sobre La Fiesta del Cerdo: A Down the Bayou Boucherie y esta semana será El Relevo: La Próxima Generación de Música Luisianesa. La Universidad de Verano tiene lugar en Lafayette: Finalmente, en KATC, la Universidad de Verano se lleva a cabo en el campus de la Universidad de Louisiana en Lafayette, la primera vez que este evento se lleva a cabo fuera de Quebec. Haga clic aquí para leer el artículo Haga clic aquí para obtener más información. ¡Que tengas una excelente semana, Acadiana!

