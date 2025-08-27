The St. Mary Parish Public Schools Kick Off Jamboree is Friday

Friday Night Lights launches with the St. Mary Parish Public Schools Kick Off Jamboree on Friday, August 29, 2025 @ 6:00 p.m.
Chief Chad M. Adams and the Morgan City Police Department have released the following details about the rules; they say that they, along with cooperating Law Enforcement agencies from across St. Mary Parish, will be out to assure the safety of all in attendance.
Here's a QR code for info:
The following rules will be enforced at the event, according to MCPD:
𝟏. 𝐀 𝐜𝐥𝐞𝐚𝐫 𝐛𝐚𝐠 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲 𝐡𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐩𝐮𝐭 𝐢𝐧 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐛𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐭. 𝐌𝐚𝐫𝐲 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬𝐡 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 𝐁𝐨𝐚𝐫𝐝. 𝐏𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐬𝐞𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐢𝐥𝐥𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐛𝐞𝐥𝐨𝐰 𝐟𝐨𝐫 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐩𝐫𝐨𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐢𝐭𝐞𝐦𝐬.
𝟐. 𝐀𝐥𝐥 𝐜𝐡𝐢𝐥𝐝𝐫𝐞𝐧 𝐬𝐡𝐚𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐫 𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐢𝐚𝐧. 𝐀𝐧𝐲𝐨𝐧𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐨𝐮𝐭 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐫 𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐢𝐚𝐧 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐝𝐞𝐧𝐢𝐞𝐝 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐲.
𝟑. 𝐄𝐯𝐞𝐫𝐲𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐝𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐢𝐫𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐬𝐢𝐭 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐬. 𝐘𝐨𝐮 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐧𝐨𝐭 𝐛𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐠𝐚𝐭𝐞 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐫 𝐧𝐞𝐚𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐬 𝐨𝐫 𝐛𝐚𝐭𝐡𝐫𝐨𝐨𝐦𝐬. 𝐓𝐡𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐜𝐤 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞𝐥 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐚𝐭𝐞 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐨𝐫'𝐬 𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐮𝐦.
𝟒. 𝐏𝐚𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐞𝐥𝐝 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐮𝐦. 𝐎𝐧𝐜𝐞 𝐟𝐮𝐥𝐥, 𝐩𝐚𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐢𝐧 𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧 𝐂𝐢𝐭𝐲 𝐉𝐮𝐧𝐢𝐨𝐫 𝐇𝐢𝐠𝐡 𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐚𝐬𝐞𝐛𝐚𝐥𝐥 𝐟𝐢𝐞𝐥𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐏𝐢𝐧𝐞 𝐒𝐭𝐫𝐞𝐞𝐭. 𝐌.𝐄. 𝐍𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐦𝐚𝐲 𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐛𝐞 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐞𝐝. 𝐏𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐛𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐝𝐟𝐮𝐥 𝐨𝐟 𝐛𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬𝐞𝐬 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐚𝐫𝐞 𝐨𝐩𝐞𝐧 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐫𝐞𝐚. 𝐓𝐡𝐞 𝐌𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧 𝐂𝐢𝐭𝐲 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐃𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐨𝐞𝐬 𝐧𝐨𝐭 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐝 𝐩𝐚𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐞𝐫𝐭𝐲 𝐚𝐬 𝐭𝐡𝐞𝐲 𝐦𝐚𝐲 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐯𝐞𝐡𝐢𝐜𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐦𝐨𝐯𝐞𝐝.
𝟓. 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐝𝐫𝐞𝐧 𝐢𝐧 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐝𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐦𝐮𝐬𝐭 𝐬𝐭𝐚𝐲 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐨𝐫 𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐢𝐚𝐧𝐬. 𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚𝐜𝐮𝐫𝐫𝐢𝐜𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐬𝐮𝐜𝐡 𝐚𝐬 𝐩𝐥𝐚𝐲𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐝 𝐫𝐮𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐬𝐬𝐲 𝐚𝐫𝐞𝐚𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐮𝐦 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐞𝐝.
𝟔. 𝐑𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨𝐨𝐦𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐨𝐫'𝐬 𝐬𝐢𝐝𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐮𝐦. 𝐏𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐞 𝐭𝐡𝐞𝐬𝐞 𝐟𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚𝐟𝐟𝐢𝐜 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐜𝐤.
𝟕. 𝐓𝐫𝐚𝐯𝐞𝐥𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝟏-𝐰𝐚𝐲 𝐢𝐧 𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐓𝐢𝐠𝐞𝐫 𝐒𝐭𝐚𝐝𝐢𝐮𝐦. 𝐘𝐨𝐮 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐌𝐚𝐫𝐠𝐮𝐞𝐫𝐢𝐭𝐞 𝐒𝐭𝐫𝐞𝐞𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐞𝐱𝐢𝐭 𝐨𝐧 𝐒𝐢𝐱𝐭𝐡 𝐒𝐭𝐫𝐞𝐞𝐭. 𝐏𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐬𝐡𝐨𝐰 𝐝𝐮𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐚𝐫𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐚𝐟𝐞𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐨𝐧𝐬 𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐮𝐦.
𝟖. 𝐓𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭𝐬 𝐜𝐚𝐧 𝐛𝐞 𝐩𝐮𝐫𝐜𝐡𝐚𝐬𝐞𝐝 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞. To purchase tickets, Click Here. Tickets may also be purchased at the ticket booth, but only credit card will be available. No CASH will be accepted. 𝐓𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐎𝐧𝐞 𝐠𝐚𝐭𝐞 𝐨𝐟 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐨𝐦𝐞 𝐬𝐢𝐝𝐞. 𝐍𝐨 𝐨𝐧𝐞 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐮𝐦 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐬𝐢𝐝𝐞.
𝟗. 𝐀𝐥𝐥 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐛𝐮𝐬𝐬𝐞𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐮𝐦 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐬𝐢𝐝𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐩𝐚𝐫𝐤 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐞𝐥𝐝 𝐛𝐞𝐡𝐢𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐛𝐥𝐞𝐚𝐜𝐡𝐞𝐫𝐬. 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞𝐫𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐠𝐮𝐢𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐥𝐥 𝐛𝐮𝐬𝐬𝐞𝐬 𝐰𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐭𝐨 𝐠𝐨.
𝟏𝟎. 𝐓𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐍𝐎 𝐑𝐄-𝐄𝐍𝐓𝐑𝐘 𝐢𝐧𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐮𝐦. 𝐎𝐧𝐜𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐞𝐱𝐢𝐭 𝐚𝐧𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐭𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭 𝐬𝐡𝐚𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐩𝐮𝐫𝐜𝐡𝐚𝐬𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧.
11. According to St. Mary Parish School Board Policy the facility and property is an Alcohol and Tobacco Free Zone.
"Chief Adams and the Morgan City Police Department want to wish everyone a safe and healthy Football Season. Good luck to all they players and coaches," the post states.