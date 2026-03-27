Finalists and Semi-Finalists announced for state TOY and POY

The Louisiana Department of Education has named semifinalists for Louisiana Teacher and Principal of the Year and finalists for Early Childhood Teacher and Leader of the Year and New Teacher of the Year.

Finalists for Louisiana Teacher and Principal of the Year will be announced in May. Overall honorees will be announced for all teacher, principal, and leader awards in July at the 20th Annual Cecil. J. Picard Educator Excellence Gala.

Here are the names for Teacher of the Year and Principal of the Year semifinalists:

Teacher of the Year Semifinalists

Kayla LeJeune, Kinder Middle School, Allen Parish

Melanie Leigh Machen, Benton High School, Bossier Parish

Monica Speyrer, C.E. Byrd High School, Caddo Parish

Brilee Little, South Cameron High School, Cameron Parish

Jennifer Woodard, Central Intermediate School, Central Community

Macy Garner, Haynesville Jr./Sr. High School, Claiborne Parish

Hillary Severin, North DeSoto Upper Elementary School, DeSoto Parish

Huijing Yuan, B. R. Foreign Language Acad. Immersion Magnet, East Baton Rouge Parish

Lauren Thibodeaux, Vidrine Elementary School, Evangeline Parish

Samantha Lemoine, Verda Elementary School, Grant Parish

Brittany Delcambre, Delcambre High School, Iberia Parish

Bridget Zeringue, Iberville Math, Science, and Arts (MSA) Academy East, Iberville Parish

Alysa LeBlanc, Milton Elementary School, Lafayette Parish

Diana Price, Jena Junior High School, LaSalle Parish

Jonathan Parish, Natchitoches Magnet School, Natchitoches Parish

Hannah Smith, Belle Chasse Elementary School, Plaquemines Parish

Kathy "Michelle" Blaney, Buckeye High School, Rapides Parish

Alisha Butler, Louisiana School for the Visually Impaired, Special School District

Kenneth Brown, Chalmette High School, St. Bernard Parish

Sonya George, Union Parish Elementary School, Union Parish

Amanda King, Anacoco High School, Vernon Parish

Misleydis Almeida de la Cruz, Brusly Middle School, West Baton Rouge Parish

Corey Gilfoil, Bains Lower Elementary School, West Feliciana Parish

Haley Odom, Northwestern Middle School, Zachary Community

Principal of the Year Semifinalists

Shelley Strother, Galvez Middle School, Ascension Parish

Melanie Bellamy, Labadieville Elementary School, Assumption Parish

Chuck Normand, Bunkie Magnet High School, Avoyelles Parish

Douglas Salvaterra, Saline High School, Bienville Parish

Alyshia Coulson, Bellaire Elementary School, Bossier Parish

Shannon Wall, Northwood High School, Caddo Parish

Angela Guillory, Moss Bluff Middle School, Calcasieu Parish

Kalandra Loyd, Vidalia Lower Elementary School, Concordia Parish

Brian Anderson, Stanley High School, DeSoto Parish

Amy Gobert, Elton High School, Jefferson Davis Parish

Holly Boffy, Ed.D. and former BESE member, W. D. & Mary Baker Smith Career Center, Lafayette Parish

Casey Cheramie, Raceland Lower Elementary School, Lafourche Parish

Lacey Holcomb, Simsboro High School, Lincoln Parish

Wesley Howard, Denham Springs High School, Livingston Parish

Doll Ann Johnson, Sterlington High School, Ouachita Parish

Christy Dugas, Paradise Elementary School, Rapides Parish

Lisa Perrin, Allemands Elementary School, St. Charles Parish

April Guidry, Grand Prairie Elementary School, St. Landry Parish

Lauren Rentrop, Patterson Junior High School, St. Mary Parish

Gina Brown, Mandeville Junior High School, St. Tammany Parish

Sharess Baptiste, Kentwood High Magnet School, Tangipahoa Parish

Terez LeBlanc, Houma Junior High School, Terrebonne Parish

Kandice Broussard, North Vermilion Middle School, Vermilion Parish

Jacquelyn Bristow, Bains Lower Elementary School, West Feliciana Parish

Louisiana Early Childhood Teacher and Leader of the Year

These awards honor teachers and directors (leaders) in Type III Centers, CCAP Certified Family Child Care Sites, Head Start Centers, and Early Head Start Centers.

Here are the names:

Early Childhood Teacher of the Year Finalists

Tangi Ambeau Flowers, Little Learner's Preparatory Academy, Ascension Parish

Vanessa Baltazar, LSU Early Childhood Education Laboratory Preschool, East Baton Rouge Parish

Kristy Short, Thibodaux Head Start, Lafourche Parish

Jeannine Danos, South Plaquemines Children's Center, Plaquemines Parish

Jillian Graves, St. Louis Academy Head Start, St. James Parish

Early Childhood Leader of the Year Finalists

Jamalynn Lewis, New Horizon Learning Academy, Jefferson Parish

Sarah Corley, Louisiana State University at Alexandria Children's Center, Rapides Parish

Cheryl Morrison Champagne, Tender Years, St. Tammany Parish

Sarah Thibodeaux, Bright Beginnings Learning Center, Vermilion Parish

Niki Mills, St. Francisville United Methodist Early Learning Center, West Feliciana Parish

Louisiana New Teacher of the Year

The Louisiana New Teacher of the Year program highlights state-selected first-year classroom teachers. This award celebrates new educators who are already demonstrating outstanding instructional skills and a commitment to student achievement.

Here are the names:

New Teacher of the Year Finalists

Elementary

Morgan Vanicor, Welsh Elementary School, Jefferson Davis Parish

Jayla Anderson, Cypress Point University Elementary School, City of Monroe School District

Jade Carroll, Riverbend Elementary School, Ouachita Parish

Middle

Jared Smith, Gonzales Middle School, Ascension Parish

Brittany Goss, Quitman High School, Jackson Parish

Chloe Wilbanks, Simpson High School/Hicks High School, Vernon Parish

High

Kesha Eymard, South Lafourche High School, Lafourche Parish

Grace Reynerson, Live Oak High School, Livingston Parish

Katie Weber, Fontainebleau High School, St. Tammany Parish