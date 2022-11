¡Hola Acadiana! Thanksgiving Week

KATC photo

¡Hola Acadiana! Aquí te presentamos algunos de los eventos más importantes que se llevarán a cabo la próxima semana. Lunes

PARC y los Ragin´Cajuns llevarán a cabo una clínica gratuita de Football para niños de edades entre 8 y 17 años. Esto se llevará a cabo de 6pm a 8pm en el campo Clark, ubicado en el 313 Park Avenue en Lafayette. El equipo de los Ragin´Cajuns estará llevando a cabo prácticas y ayudando a los jóvenes a expandir sus habilidades. Jueves

La organización Love for People estará proveyendo más de 3 mil cenas gratuitas con motivo del Día de Acción de Gracias a personas de bajos recursos. La comida incluirá pavo, puerco, espaguetti, ejotes, maíz, bollos y postre. Las localidades para recibir la comida serán el Centro Comunitario de West End así como el edificio de la Cámara de Comercio de Jeanarette. Si cuentas con vecinos de avanzada edad o veteranos discapacitados puedes recoger cenas para ellos en el parque West End de New Iberia-1200 Field St., Duperier Ave. & Henry St., el quiosco Bouligny Plaza (downtown New Iberia), Little Zorah Church en Olivier, la iglesia Word of Hope-705 W. Admiral Doyle Dr., la esquina de Hopkins & Robertson St., Bank Street Park, y la esquina de Ann & Edna Street. Viernes

¡Qué mejor forma de celebrar el Viernes Negro que atendiendo a la Fiesta de Apreciación del Día de Acción de Gracias y la Fiesta clásica del Bayou! Habrá música de los 70´s, 80´s, 90´s y 2000´s. El evento comienza a las 6pm hasta las 10pm en el Club Valentine en la comunidad de Parks. Habrá bebidas gratis al 2X1. Domingo

Para cerrar la semana del Día de Acción de Gracias, puedes acudir al concierto gratuito que llevará a cabo la Orquesta Sinfónica de Acadiana, que interpretará canciones navideñas así como selecciones clásicas. El evento se llevará a cabo a las 3 de la tarde en la Iglesia St. Peters, ubicada en el 108 de la calle E. Saint Peter St. En New Iberia. Recuerda que puedes conversar con nosotros en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, así como en KATCTV.COM. ¡Que tengas una feliz semana!

