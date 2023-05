¡HOLA ACADIANA! Semana del 15 al 21 de mayo

Philippe Billeaudeaux<br/>

Posted at 2:17 AM, May 14, 2023

Por: KATC News & Télé-Louisiane Estos son algunos de los eventos más importantes programados para la próxima semana: MARTES La ciudad y la parroquia de Lafayette se reunirán en el ayuntamiento a las 4:30pm. En la agenda hay propuestas de acuerdos con los pueblos de las parroquias para realizar trabajos de cañería, y la posibilidad de cambiar la estructura de la mesa directiva de la biblioteca de la parroquia. MIÉRCOLES La Junta de la Parroquia de St. Landry se reúne a las 6pm en el Old City Market, en Bellevue Street en Opelusas. En la agenda se tratará la adopción del presupuesto. También el miércoles la cooperativa de electricidad de Jeff Davis llevará a cabo cortes a la energía eléctrica programados en la subestación Grand Chenier, de 9am a 1pm. JUEVES Habrá una feria de empleo en Greenberry en el campus Jennings de SOWELA, de 10am a 4pm. El campus está localizado en el 2110 North Sherman en Jennings. Para detalles llame a la oficina de Desarrollo económico de la parroquia de Jeff Davis en Jennings. 337-821-5534. VIERNES El 25avo. Evento annual Pow Wow patrocinado por la Tribu Tunica-Biloxi se llevará a cabo este día y comienza con un día educativo para los niños. El público podrá atender al evento ubicado en los terrenos de la tribu Tunica-Biloxi los días sábado 20 y domingo 21 de mayo. Las puertas se abren el sábado a las 10am, con cuentos y canciones, así como bailes, competencias de tambores, presentaciones musicales de flautas nativas y más música. El domingo, las puertas se abren también a las 10am. con más presentaciones, así como ceremonias de premiaciones. Visita www.tunicabiloxi.org para más información. Ahora, algunas noticias de nuestros amigos de Télé-Louisiane: Nuevos hablantes de francés en Luisiana: continuación de un patrimonio: para mantener el francés viable con una nueva generación, el folklorista y profesor emérito de la Universidad de Luisiana en Lafayette, Barry Ancelet, escribió en un ensayo de 1988 que se necesitaba desarrollar un "ambiente francés". Este concepto incluye una sociedad en la que el francés está institucionalizado y es visible junto con el inglés a través de programas de radio y televisión, revistas, libros, vallas publicitarias y señales de tráfico. Por una gran parte de las décadas que siguieron al llamado de Ancelet para restaurar el francés en el estado, su ambiente francófono no se manifestó. Sin embargo, en los últimos años ha habido una ola de progreso gracias, en gran parte, a los antiguos alumnos de inmersión en francés. Dispersos por todo el sur de Luisiana hay signos de una nueva vida que sostiene a los hablantes del francés en nuestro estado a través de la infraestructura, la música y el arte. Lea el artículo en inglés o francés. La Veillée en LPB: La primera temporada de La Veillée ha terminado. Sin embargo, aún puede ver todos los episodios en línea en LPB aquí, o en el sitio web de Télé-Louisiane aquí. También, LPB retransmitirá algunos episodios en las próximas semanas los jueves a las 7:45 p. m. La semana pasada, se emitió el episodio sobre “La supervivencia del francés de Luisiana” y esta semana será “Criollo de Luisiana: un idioma diferente”. Abre el nuevo Centro de Estudios de Luisiana en Roy House: Finalmente, en KATC, se completaron las renovaciones en J. Arthur Roy House, en el campus de la Universidad de Luisiana en Lafayette. El 4 de mayo, la casa se dedicó oficialmente como la nueva sede del Centro de Estudios de Luisiana. Haga clic aquí para obtener más información. ¡Que tengas una excelente semana, Acadiana!

