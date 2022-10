¡Hola Acadiana! October 31 - November 5

KATC photo

Posted at 3:02 PM, Oct 30, 2022

¡Hola Acadiana! Aquí le presentamos algunas de las noticias que estaremos atendiendo la semana del 31 de Octubre. El Lunes es HALLOWEEN, y hay varias actividades planeadas en Acadiana. Puedes encontrar una lista completa de eventos en KATC.COM. Busca eventos gratuitos en Duson, Franklin y el Mall Northgate en Lafayette. Continúan las votaciones anticipadas de la elección del 8 de Noviembre durante esta semana; Puedes encontrar información sobre lugares donde votar, así como verificar lo que verá en la boleta electoral en nuestra página de KATC.COM. También estaremos publicando entrevistas con los candidatos de algunas de las contiendas más importantes. También encontrará información de las Enmiendas Constitucionales propuestas en la elección. El Festival Anual del Faro (Lighthouse Festival) comienza el 3 de Noviembre a orillas de Berwick Atchafalaya. Se planean eventos a lo largo del Domingo, incluidos música, comida, paseos en bicicleta, cocina gumbo y un carnaval de vehículos. El Festival de las Palabras comienza la tarde del viernes en Grand Cocteau en el Centro Thensted. Los eventos incluyen un taller de lectura creativa para estudiantes y la comunidad, sesiones de micrófono abierto para la comunidad y un “Drive-by” de poesía. Y si nunca has visto un omelette preparado con más de 5 mil huevos, atiende el 38avo. Festival Anual del Omelette en la Plaza Magdalene en Abbeville. Habrá un carrera, una misa especial, actividades para niños, música y festividades para cerrar con la procesión de los chefs y la preparación del gran omelette la tarde del Domingo. Mantente al tanto de las noticias y eventos en KATC TV3 o KATC.COM. ¡Que tengas una gran semana, Acadiana!

Copyright 2022 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.