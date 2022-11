¡Hola Acadiana! November 21-27

KATC photo

Posted at 12:00 PM, Nov 13, 2022

Estos son algunos de los eventos más importantes que se llevarán a cabo durante la próxima semana. Martes La Agencia Antidrogas DEA estará llevando a cabo una reunión para las familias que han sido víctimas de substancias ilícitas. Esta reunión se llevará a cabo a partir de las 4pm en la Iglesia Bautista Jefferson, en la ciudad de Baton Rouge. Solo el año pasado, cerca de 108 mil personas perdieron la vida por sobredosis de drogas en Estados Unidos, siendo las metanfetaminas y el fentanilo los enervantes que han registrado un mayor aumento de muertes. El evento pretende crear un diálogo con la sociedad y lograr un cambio a través de la prevención. Miércoles La clínica del embarazo se asocia con la Primera Iglesia Bautista de Lafayette para ofrecer pañales gratuitos a los residentes. Cualquier persona puede acudir a la Iglesia ubicada en el número 1100 Lee Avenue en Lafayette para recibir pañales gratis, en un horario de las 10am a la 1pm. Jueves Se espera la gran inauguración de la tienda Aldi en Lafayette. El evento se llevará a cabo a las 9am. Con esta apertura, la cadena de tiendas de autoservicio amplía su agresivo programa de expansión de más de 150 tiendas nuevas en el país. La dirección es 3200 Louisiana Avenue. Los 100 primeros clientes recibirán bolsas de regalos y la oportunidad de participar en una rifa para obtener una tarjeta de regalo de $500. Sábado La ciudad de Lake Arthur te invita a acudir al Mercado Navideño Glitter & Garland. Se llevará a cabo de 9am a 2pm n el centro de la ciudad. Habrá música navideña y vendedores locales estará ofreciendo sus productos navideños para esta temporada. Recuerda que nos puedes contactar a través de nuestra página de Facebook. ¡Que tengas una excelente semana!

