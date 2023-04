¡Hola Acadiana! May 1 through 8

Posted at 2:30 PM, Apr 30, 2023

Por: KATC News & Télé-Louisiane Estas son algunas de las actividades más importantes programadas para la próxima semana. Lunes

La mesa directiva escolar de la parroquia de St. Mary llevará a cabo un foro público para escuchar opiniones sobre la propuesta de mover el calendario escolar en otoño. El foro se llevará a cabo de 6pm a 7pm en la cafetería de la escuela Centerville HS, ubicada en el 9225 de la Autopista 182 en Centerville. Miércoles

La academia Magnet de Artes y Cultura de Opelusas llevará a cabo el Festival Phoenix en el gimnasio escolar. Los boletos tienen un costo de $3 por adelantado o $5 en el lugar. Las puertas se abren a las 5:45pm. Jueves

La cámara de la parroquia de Acadia llevará a cabo la ceremonia de Banquete y premiación para honrar al empresario del año, así como al humanitario del año, así como a siete ciudadanos jóvenes sobresalientes de cada una de las preparatorias de la parroquia de Acadia. El evento es abierto al público. Los boletos tienen un costo de $50, mismo que incluye comida y bebidas provistas por el restaurante Fezzo´s. Interesados llamar al 337-788-0177. Viernes

El Festival de Cangrejos de Breaux Bridge inicia en Parc Hardy. El costo de admisión varía de acuerdo al día, pero también puedes conseguir un boleto para los tres días por $25. El Festival incluye música Cajún, Zydeco y Swamp Pop. Habrá clases de música y demostraciones culinarias. Para detalles sobre el evento ingresa la a página: Ahora, algunas noticias de nuestros amigos de Télé-Louisiane: Vives tu cultura o matas tu cultura: la canción de Jourdan Thibodeaux llamada La Prière es el título de su segundo álbum con su banda Les Rôdailleurs. La canción es un sombrío recordatorio de cómo la americanización ha cambiado la cultura de Luisiana. Pero también es un grito de guerra para reunir todo el patrimonio cultural que nos han legado las generaciones anteriores. Este artículo fue publicado en colaboración con la revista Country Roads. Lea el artículo en inglés o francés. Trabajamos juntos: El equipo de Télé-Louisiane ahora trabajará periódicamente en asociación con la revista Country Roads en algunos artículos. Estas dos publicaciones comparten la misión de revitalizar la cultura de Luisiana de manera bilingüe. Trabajando juntos, les brindaremos artículos sobre nuestras comunidades cajun, criolla y indígena. Lea el artículo en inglés. La Veillée en LPB: El Relevo: los músicos jóvenes de Lafayette: No olvide ver el final de la primera temporada de La Veillée esta semana en el canal de televisión de LPB el jueves a las 7:45 pm y por internet en Télé-Louisiane el viernes a las 7:45 pm. Nuestro equipo habló con algunos miembros de una joven generación de músicos alrededor de Lafayette (incluido Jourdan Thibodeaux) que están tratando de hacer avanzar el idioma francés a través de la música. Indios de Mardi Gras: Entonces, si se lo perdió, siempre puede ver el episodio de la semana pasada en francés y inglés que explora los indios negros de Mardi Gras y la identidad criolla de Nueva Orleans. Un taller de bousillage: Finalmente, en KATC, algunos estudiantes de la Universidad de Louisiana en Lafayette organizaron un taller de bousillage. Haga clic aquí para obtener más información. ¡Que tengas una excelente semana, Acadiana!

