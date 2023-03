¡Hola Acadiana! March 6 - 10

KATC photo

Posted at 9:22 AM, Mar 06, 2023

¡Hola Acadiana! Aquí te presentamos algunos de los eventos más importantes a llevarse a cabo la próxima semana en Acadiana. El lunes, el Ayuntamiento de la Ciudad de New Iberia llevará a cabo una "reunión móvil", a partir de la 1 pm. El alcalde y el concilio planean hacer un tour en cada uno de los distritos para informar sobre los progresos en cada distrito, así como para identificar áreas de oportunidad de mejoras. El tour partirá del ayuntamiento a la 1pm y regresará a las 4pm. La Ciudad de Lafayette y el Ayuntamiento de la Parroquia llevarán a cabo su reunión regular el día Martes a partir de las 4:30pm. El Ayuntamiento tendrá una reunión especial para nombrar a un miembro del servicio de la policía civil y los bomberos. La persona nombrada reemplazará Kenneth Bourdeax, quien renunció en Enero alegando un conflicto. El viernes, la Comunidad de la Herencia Nacional aparecerá en el evento Downtown Alive! como parte del programa Tesoros Nacionales. El jefe Shaka Zulu, artesano de Nueva Orleans, bailarín y músico demostrará su arte en el evento. El también aparecerá el siguiente día, el Sábado, en el Centro Cultural de Acadian en Lafayette. ¡Que tengas una gran semana, Acadiana!



