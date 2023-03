¡Hola Acadiana! March 27 - 31

KATC photo

¡Hola Acadiana! Aquí te presentamos algunos de los eventos programados para la próxima semana. Lunes

El Colegio Técnico Comunitario SOWELA en Morgan Smith llevará a cabo a las 6 de la tarde una sesión informativa de programas de la salud. En las sesiones se dará información a los candidatos a estudiantes sobre programas de financiamiento para estudiar, así como un tour por las instalaciones. Los programas que se ofrecen en la facultad de Jennings son de enfermería práctica, procesamiento estéril y tecnología en cirugías. En la facultad de Morgan Smith también se ofrece administración de empresas presencial y en línea, tecnología industrial eléctrica e instrumentos industriales. Para más información, comunicarse al 337-824-4811. Martes

La agencia de Transmisión Pública de Louisiana (LPB) tendrá un evento comunitario en la biblioteca pública denominado Genealogía en la Era Digital, en la que se dará información sobre todas las herramientas gratuitas disponibles en la biblioteca para que la gente explore su historial familiar. El evento se llevará a cabo a partir de las 6pm. Jueves

El Departamento de Policía de Lafayette llevará a cabo una caminata comunitaria para fortalecer los lazos con la ciudadanía. Eto se llevará a cabo a partir de las 4:30 de la tarde en las oficinas de la Acadian Work Force, ubicadas en el 706 East Vermilion Street. Viernes

La agencia de preservación del Bayou de Vermilion llevará a cabo un simposium de 8am a 12 del día en el centro LITE en la Avenida Cajundome. El evento está enfocado en educar a la ciudadanía sobre la conservación del agua a través del aprendizaje del medio ambiente. El evento tiene un costo de $15 por persona y $5 para estudiantes. Para más información visita la página: https://www.bioartbayoutorium.org/ Sábado

Te invitamos a la Feria de la Primavera y Pascua, organizada por el Acadian Village de LARC. En el evento los niños podrán tomarse fotografías con el Conejo de Pascua, llevar a cabo actividades como la búsqueda de huevitos de pascua, así como comidas y sorpresas. Los boletos se pueden adquirir en el siguiente enlace: https://larcsacadianvillage1.thundertix.com/ Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales y escribirnos en español. ¡Te deseamos que pases una gran semana Acadiana!

