¡Hola Acadiana! March 20 - 24

Estas son algunas actividades que debes considerar para la próxima semana. El Martes, el departamento de policía de Lafayette llevará a cabo el segundo evento “Café con un policía”. El objetivo es que los residentes se reúnan con agentes de la ley y los conozcan personalmente. Esto será de 7am a 8am en los cinco precintos de la ciudad de Lafayette. Autoridades llevarán a cabo labores de mantenimiento en una subestación de electricidad el miércoles a partir de las 9 de la mañana y tendrá una duración de unas seis horas. El corte de energía eléctrica afectará las áreas de Creole, Oak Grove y Little Chenier. También el Miércoles, la Academia Cristiana Gethsemane llevará a cabo un mercado sobre ruedas para las familias. En el evento se ofrecerán vacunas gratuitas, alimentos y otros utensilios. El evento se llevará a cabo a partir de las 12 del día en el 701 E Pinhook en Lafayette. El Viernes la Parroquia de Jeff Davis celebrará las segundas olimpiadas especiales para estudiantes de tercer a doceavo grado. El evento inicia a las 8:30am en el campo de la Preparatoria Lake Arthur, en el 4374 de Tiger Lane, en Lake Arthur. El Sábado la iglesia Bautista Mt. Bethel llevará a cabo una feria de la salud. El evento inicia a las 11 de la mañana y termina a las 2 de la tarde. Habrá pruebas de salud, vacunas y alimentos gratis y otros recursos designados a asistir a la comunidad. La dirección es 903 Arthur Street en Lafayette. ¡Que tengas una gran semana, Acadiana!

