¡Hola Acadiana! March 13 - 17

Posted at 2:00 PM, Mar 12, 2023

¡Hola Acadiana! Estas son algunas de las actividades programadas para la próxima semana en Acadiana: El Martes, la oficina del alguacil de la Parroquia de Acadia llevará a cabo una colecta de sangre, de las 7 a las 10 am en el 1037 Capitol Avenue en en Crowley. ¡Recuerde que al donar sangre uno puede salvar una vida! También el Martes, la Unidad de la Salud de la Parroquia de St. Martin llevará a cabo una Casa Abierta (Open House). Puedes obtener tu refuerzo de vacuna del Covid o la vacuna contra la influenza. Te puedes tomar la presión, hacerte exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, aprender sobre medidas de seguridad para poner a dormir a un bebé o conocer a proveedores de salud locales en la comunidad. La unidad estará ubicada en el 303 W. Port Street en St. Martinville. Llame a 337-394-3097 para más información (en inglés). El Miércoles se llevará a cabo una clínica organizada por veteranos. El evento se llevará a cabo en el 3149 de Ambassador Caffery Parkway desde el mediodía hasta las 4pm. Hablarán sobre PACT, la ley que expande los beneficios de salud para veteranos que han sido expuestos a hoyos de fuego, agente naranja u otros agentes tóxicos. Ud. Puede aprender acerca de la ley, así como de las condiciones que cubren y si usted es elegible. También el Miércoles se llevará a cabo en la Universidad de Lafayette la Conferencia anual de Mujeres Líderes en el Student Union. Esto es con el objetivo conmemorar el Mes de la Historia de la Mujer. El Viernes se llevará a cabo el evento Patty In The Parc, en el centro de Lafayette. Habrá comida, bebidas y música. Las puertas abren a las 5:30pm. Los niños menores de 10 años entran gratis. ¡El evento se llevará a cabo llueve o truene! ¡Que tengas una gran semana Acadiana!



