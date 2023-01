¡Hola Acadiana! January 30 - February 3

KATC photo

¡Hola Acadiana! Aquí te presentamos una lista de eventos programados para la próxima semana. El Martes, los ayuntamientos de la Ciudad y la Parroquia de Lafayette presentarán sus comentarios finales sobre una legislación que requeriría a todos los bares de la parroquia cerrar sus puertas a partir de la medianoche de la noche de Mardi Gras. La reunión del ayuntamiento de la parroquia se llevará a cabo a partir de las 4:30pm y la reunión de la ciudad será a las 5:30pm en la avenida University. También el martes, el Gobierno de Lafayette dará el banderazo de salida del Mes de la Historia Afroamericana con un evento en atrio de City Hall en Universityt Avenue. El evento se llevará a cabo a las 3pm y se enfocará en honrar a los líderes comunitarios afroamericanos. El Jueves, la Policía Estatla de Louisiana y la Oficina del Alguacil de la parroquia de Iberia planean llevar a cabo un punto de revisión para conductores con deficiencias, a partir de las 8pm y hasta las 4am. en una locación indeterminada en la Parroquia de Iberia. La intención es detener a conductores con problemas antes de que causen lesiones o la muerte a ellos o a otras personas. También el Jueves, el Festivals Acadiens et Creoles llevará a cabo su reunión mensual Legacy Series, presentando a Brousards and the Carrieres. El evento gratuito inicia a las 7pm en Feed and Seed, ubicado en el 106 N. Grant Street en Lafayette. Finalmente, el Viernes, el Festival Bayou Mardi Gras comenzará a las 7pm desde la esquina de Main y Ann. El desfile pasará por Main, hará una vuelta en Jefferson Street y después se conducirá a Front Street. Dará vuleta en Duperior y luego procederá a la calle Marie. ¡Que tengas una excelente semana, Acadiana!



