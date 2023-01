¡Hola Acadiana! January 23 - 27

KATC photo

Posted at 2:00 PM, Jan 22, 2023

¡Hola Acadiana! Aquí te presentamos una lista de eventos programados para la próxima semana en Acadiana: El Lunes inicia la temporada de declaración de impuestos sobre la renta para personas físicas para el año 2022, tanto a nivel estatal como federal. Tu puedes presentar ambas declaraciones en línea. Para mayor información, oprime aquí. Si te gusta pescar, tenemos buenas noticias! El departamento de vida salvaje y pesca del Estado de Louisiana estará rellenando los estanques del Parque Regional Sur a las 8:30 am y en el parque Girard a las 10:00am con truchas arcoiris el día martes. Es una rara oportunidad para pescar especies que no son nativas de nuestra región. También el martes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentará una junta de Ayuntamiento para escuchar a los residentes hablar de sus experiencias con policias estatales. Investigadores federales están indagando cómo maneja la policía estatal sus asuntos debido a las quejas de fuerza excesiva y políticas discriminatorias, y quieren escuchar al público. El evento se llevará a cabo en el centro de convenciones, en el 124 S. Buchanan Street. Comienza a las 7pm. Puedes llamar al 202-353-0684 para más información en inglés. El miércoles inicia el festiva de "Cine en el Bayou" con la Premiere mundial del documental The Ragin' 13, a las 7pm en el Cité des Arts, ubicado en el 109 Rue Vine en Lafayette. La presentación irá precedida por una sesión de preguntas y respuestas con el director Nic Campbell, así como una recepción de gala para honrar a los miembros del equipo olímpico nacional de la Universidad de Louisiana de levantamiento de pesas. Para comprar boletos, este es el link: https://18thcinemaonthebayou.eventive.org/schedule. Si quieres comunicarte con nosotros síguenos en nuestra página de facebook o envíanos un email a news@katctv.com. ¡Que tengas una fantástica semana, Acadiana!



Copyright 2023 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.