¡Hola Acadiana! January 16 - 20

Posted at 2:00 PM, Jan 15, 2023

¡Hola Acadiana! Aquí te presentamos una lista de los eventos más importantes de la próxima semana. El lunes habrá diferentes actos públicos planeados para conmemorar el nacimiento del Dr. Martin Luther King. En Lafayette, las actividades comienzan a las 8:30am con un desayuno y plegaria, seguido de exhibiciones comunitarias, lunch proveído por Laura´s II y un programa conmemorativo vespertino, todo esto en el Centro MLK en Cora Street. En Rayne, se llevará a cabo una caminata de conmemoración a las 8:30am en el nuevo Centro MLK, y de allí se dirige al Centro Civico Rayne, para el programa general seguido del lunch. También se llevará a cabo una feria de salud. Puede encontrar más actividades sobre este día here. El Martes da inicio el programa Lafayette Lee Unido, con la distribución gratuita del libro "Closer To Nowhere", disponible en las bibliotecas de todas las parroquias, cortesía de la Fundación de Bibliotecas Públicas de Lafayette. El Miércoles inicia el Jubileo de la Lectura Mundial de la Biblia. El evento inicia a las 12:30 en la Iglesia Católica de St. Martin de Tours en St. Martinville. Más de 300 voluntarios leerán versículos de la Biblia hasta el domingo a las 4:30 pm sin parar. El Jueves el Musical Original "Over Again" se presentará en el Iberia Performing Arts League. La obra fue escrita por un maestro local que creció como un chico de teatro en IPAL. Las ganancias serán destinadas para pagar para la instación del aire acondicionado del teatro. La producción se estará presentando haste el Domingo. Los boletos están disponibles here. ¡Que tengas una muy feliz semana!

