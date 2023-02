¡Hola Acadiana! February 27 - March 5

KATC photo

¡Hola Acadiana! Estas son algunas de las actividades más importantes programadas para la próxima semana. Lunes

Este día se celebra la gran reapertura del museo Afroamericano en St. Martinville. El recinto había estado cerrado desde Agosto de 2016, cuando quedó dañado por las inundaciones. El museo provee la oportunidad de conocer la cultura Afroamericana, así como de explorar y celebrar su historia a través de exhibiciones interactivas. El museo está ubicado en el 125 S. Market St. Martes

Uno de cada tres adultos sufren prediabetes en los Estados Unidos, lo que los pone en riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en los siguientes 5 años. La buena noticia es que la prediabetes es reversible si se hacen cambios en el estilo de vida. La organización Parques, Artes, Recreación y Cultura de Lafayette está proporcionando cursos gratuitos para residentes interesados en obtener más información para prevenir esta enfermedad. Los cursos inician a las 6pm en el centro recreativo George Dupuis, ubicado en el 1212 E Pont Des Mouton Rd. en Lafayette. Si estás interesado debes enviar un correo electrónico a finishlinehealth@gmail.com. Miércoles

La Autoridad de Desarrollo Económico de Lafayette organizará la Feria de Recursos y Empleo. El evento está enfocado en conectar a miembros de la comunidad con oportunidades de trabajo. Es un evento gratuito y se llevará a cabo a partir de las 10am en el 115 Kattie Drive, en Lafayette. Sábado

El famoso mercado de Delcambre está de plácemes ya que está celebrando 10 años de existencia. Llevarán a cabo un reconocimiento especial este Sábado, con música en vivo a cargo de las bandas Babineaux Sisters y Matt Castille. Habrá camiones de comida y actividades para niños. El evento inicia a las 9am en 605 S. Railroad Street, Delcambre. Domingo

Familiares y amigos invitan a la comunidad en general a unirse al tributo especial para honrar la vida de Michael Shane Potter, veterano de los U.S. Marine Corps. quien perdió la vida el pasado 17 de Diciembre a los 54 años. Shane participó en el operativo Tormenta del Desierto, Escudo del Desierto y Sharp Edge. El también fue un miembro activo de las fuerzas del orden durante 20 años, hasta su retiro en 2018. El evento se llevará a cabo en el Memorial de Veteranos de St. Parish a partir de las 2pm. ¡Esperamos que tengas una excelente semana, Acadiana!



