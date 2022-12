¡Hola Acadiana! December 5 - 10

KATC photo

¡Hola Acadiana! Estos son algunos de los eventos más importantes que estaremos reportando la próxima semana a lo largo de Acadiana. El Lunes 5 de diciembre habrá una recepción abierta en el Centro Interpretativo del Museo de Opelusas para una exhibición de los artistas emergentes Ke´Shawn Collins y Ilea McGee. La recepción será de 5pm a 7pm en el museo, ubicado en el 315 N. Main Street en Opelusas. Los artistas presentarán trabajos originales en venta. La exhibición de sus pinturas se mantendrá en el museo hasta el 31 de Enero. El Jueves 8 de diciembre se llevará a cabo el Concierto Toys for Tots a cargo de la Banda del Marine Corps Forces Reserve. Ellos se presentarán en el auditorio municipal de Morgan City. El concierto inicia a las 7pm. La admisión es libre, pero a los participantes se les pide que lleven un juguete nuevo sin envolver como donativo. También el Jueves, las Iglesias del Centro y Lafayette Unlimited invitan a todos al Parc International a partir de las 6pm para el servicio multi-denominacional de Navidad. El evento incluirá la lectura de Una Historia de Navidad y así como villancicos tradicionales navideños. El evento está abierto para fieles de todas las denominaciones. El Viernes 9 de Diciembre, se planea un evento navideño en el centro de Crowley, a partir de las 6pm y hasta las 8pm. Habrá actividades orientadas a la familia, incluyendo chocolate caliente y galletas, oportunidades para tomarse fotos familiares, canciones con coros comunitarios, ofertas de mercaderes del centro y la oportunidad de ver a Santa Claus! También el Viernes, se llevará a cabo un concierto en la Primera Iglesia Bautista de Lafayette. Es el canto anual frente al Árbol de Navidad. El programa es gratuito y se ofrece a las 7pm. Una segunda presentación se llevará a cabo el sábado a las 3pm, así como el domingo a las 3pm y el lunes 12 de diciembre a las pm. La presentación incluye cantantes así como una orquesta. Para obtener tu boleto gratis ingresa a la página: www.fbclaf.org/tree Se aceptan grupos. La dirección de la iglesia es 1100 Lee Avenue. Que tengas una gran semana!



