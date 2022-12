¡Hola Acadiana! December 12 - 17

KATC photo

¡Hola Acadiana! Esta es una lista de eventos programados para la próxima semana en Acadiana: Lunes

Se llevará a cabo una procesión y misa para conmemorar a la Virgen de Guadalupe. Todo inicia a las 6:30pm en la Catedral San Juan Evangelista, ubicada en el 914 St. John Street, en Lafayette. Martes

La Orquesta Sinfónica de Acadiana presenta: “Do you hear what I hear? A Christmas Concert”. El concierto inicia a las 7pm en el Centro de Artes Heymann. Más de 200 músicos y cantantes formarán parte de esta presentación de música navideña, con algunas interpretaciones al estilo Cajun, Zydeco y Jazz. Los boletos están a la venta aquí: acadianasymphony.org/concerts Jueves

El evento navideño “Cocoa and Caroling” se llevará a cabo en Kaplan a partir de las 6pm. Habrá chocolate caliente y galletitas para aquellos que acudan a cantar villancicos, y existe el rumor de que Santa Claus se podría presentar en el evento! Interesados pueden reunirse en el camión de comida Mack´s, a partir de las 5:30pm. El desfile “Christmas in the Point at Central Park” se lleva a cabo a las 6pm en el parque central de Church Point. Se develará un arbolito navideño de 30 pies de altura, un drive-thru candy cane lane, luces navideñas y mucho más. El pueblo cuenta con un nuevo estanque de pesca, un parque de juegos y un parque para mascotas. Después del desfile, se presentará una película navideña, gratuita y abierta al público. Viernes

La campaña de donación de sangre y rifa de Simmons Family se llevará a cabo a partir de las 3pm. El evento está planeado en conjunción con el torneo de basquetbol en memoria a Chris Simmons. La colecta de sangre es en memoria de Lindy, Christopher y Kamryn Simmons. Hay más detalles en este link: https://www.facebook.com/events/658352589263474 ¡Que tengas una gran semana, Acadiana!

