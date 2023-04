¡Hola Acadiana! April 17 - 23

KATC photo

¡Hola Acadiana! ¡Hoy tenemos una sorpresa! A partir de este domingo estaremos incluyendo en esta sección contenido de nuestros amigos de Télé-Louisiane. Primero te presentamos los eventos más importantes para la próxima semana. Lunes

SLCC ofrece una serie de ferias de trabajo que proveerá la oportunidad a estudiantes de conocer a posibles empleadores, hablar sobre oportunidades de trabajo y potencialmente encontrar un trabajo en un determinado campo. La primera se llevará a cabo en Abbeville, de 9am a 12 del día. La dirección es el 1115 Clover Street. Para más información puedes consultar la página www.solacc.edu Miércoles

Este día se llevará a cabo el mayor evento de recaudación de fondos de Downtown Lafayette Unlimited. Rooftop Crawfish Boil, se llevará a cabo en la azotea del estacionamiento Parc-Auto Du Centerville, al lado del Parc Sans Souci de las 6pm a las 9pm. La fiesta en la azotea comienza a las 6pm y a las 6:30pm se servirá cangrejo de río, papas, maíz y dip, así como bebidas. Para más información, contacta aquí: Jueves

Music & Market regresa a la escena de la música en vivo en Opeulsas, con el estreno de la serie en la plaza de la Corte en el centro de la ciudad. Esta serie de conciertos iniciará a partir de las 6pm con el grupo de la música Zydeco Geno Delafose & French Rockin´Boogie. Es una combinación de evento musical y mercado. Para más información entra a la página www.cityofopelusas.com Viernes

Se llevará a cabo una celebración del Día de la Tierra en el Parque Girard, con café por la mañana y una dedicatoria a un árbol. El evento inicia a las 6:30am y es abierto al público. También el viernes inicia el Festival Español en New Iberia. Son tres días de música, comida y cultura. Habrá un desfile, un show de autos, eventos de genealogía, un carnaval y una misa especial. Para entrar y ver la lista de todos los eventos ingresa a www.newiveriaspanishfestival.com Sábado

La Celebración del Día de la Tierra en Vermilionville inicia este día a las 10am. El grupo The Revelers estarán en el escenario de 1pm a 4pm. Habrá diversos eventos de reciclaje, comida, plantas y artesanías, así como otras formas de amar a nuestro planeta. Si acudes en bicicleta, obtienes un descuento en tu admisión. Aquí algunas de las noticias de nuestros amigos de Télé-Louisiane: Lavado a la Costa:

La construcción del desvío de sedimentos Mid-Barataria comenzará este año para restaurar los humedales. Pero el proyecto tendrá consecuencias negativas para pescadores como Jason Pitre, un pescador de ostras de la Tribu Houma. Según funcionarios estatales, el proyecto construirá 21 millas cuadradas de tierra nueva durante 50 años. Sin embargo, según un estudio medioambiental, los sedimentos cubrirán los caladeros de ostras, mientras que el agua dulce hará improductivos muchos criaderos de ostras de la cuenca. "Es como aceptar el hecho de que tienes cáncer en etapa 4 y vas a morir", dijo Pitre. “Al menos intentaré vivir mi vida el mayor tiempo posible.” Para conocer más, lea el artículo en inglés o en francés ahora. Una introducción al francés de Luisiana: todo el mundo sabe que hablamos francés en Luisiana, pero ¿es todo francés cajún? ¿Y cuál es la diferencia con el francés de Francia? Lea este artículo para conocer la respuesta en francés o en inglés. La semana pasada, el equipo de La Veillée viajó al sur hasta Golden Meadow cerca de la boca del Bayou Lafourche para participar en una boucherie, una antigua tradición de cocinar carne de cerdo conocida en toda Luisiana. Vea el episodio en el sitio web de Télé-Louisiane con subtítulos en francés y en el de LPB con subtítulos en inglés. Y no te olvides de ver el episodio de esta semana en el canal TV de LPB el jueves a las 7:45 pm y por internet en Télé-Louisiane el viernes a las 7:45 pm. Esta semana, nuestro equipo va en la parroquia de St. Bernad por un episodio especial EN ESPAÑOL. Hemos hablado con algunos hispanohablantes de lengua materna de esta región para aprender de la cultura y lengua únicas de los Isleños, una comunidad hispana originaria de las Islas Canarios que vive en Luisiana desde hace algunos siglos. Finalmente, en KATC, Christina Mondragón visitó la primera fiesta de « Paque in the Parc » en el “Parc International” el domingo pasado para hablar con los participantes de una recaudación de fondos para el hospital St. Jude. En el acto, había juego tradicional de “pâquage” de huevos, danza Cajun y comida criolla de Luisiana. ¡Que tengas una excelente semana, Acadiana!

