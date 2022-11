Bonjour Acadiana! Thanksgiving Week

Bonjour Acadiana! Voici quelques-unes des choses qui se passent cette semaine:

LUNDI

Lafayette PARC et l'équipe de football Louisiana Ragin' Cajuns s'associent pour offrir une clinique de football gratuite aux enfants de 8 à 17 ans. Les Ragin' Cajuns organiseront des exercices de football et démontreront des compétences fondamentales. La clinique de football gratuite aura lieu le lundi 21 novembre 2022, à partir de 18h00 à 20h00 à Clark Field situé au 313 Park Ave. à Lafayette. Veuillez adresser vos questions à Walter Guillory au 337-291-8375, Adrienne Guillory au 337-291-8385 ou Steve Peloquin au 337-291-8380.

JEUDI

Iberia Christian Ministerial Federation, LoveofPeople.org et YABTBAB Outreach Ministries serviront plus de 3 000 dîners de Thanksgiving gratuits à ceux qui en ont besoin le jeudi 24 novembre 2022, de 11h00 à 13h00. Les repas comprendront de la dinde, du rôti de porc, des spaghettis au four, des haricots verts, du maïs, des petits pains et un dessert. Les lieux de repas incluent New Iberia West End Park-1200 Field St., Duperier Ave. & Henry St., le Gazebo de Bouligny Plaza (centre-ville de New Iberia), Little Zorah Church à Olivier, Word of Hope Church-705 W. Admiral Doyle Dr., le coin des rues Hopkins et Robertson, le parc de la rue Bank, le coin des rues Ann et Edna et la chambre de commerce Jeanerette. Les emplacements du centre communautaire du West End et de la chambre de commerce Jeanerette offriront un accès au volant ainsi que des tables et des chaises pour un repas assis. Les organisations demandent de bien vouloir tenir compte des voisins âgés, des anciens combattants handicapés et des résidents confinés à la maison lors de la prise des repas de Thanksgiving. Pour plus d'informations, veuillez contacter Robbie Bethel au (337) 577-7564, le pasteur Zack Mitchell ou le pasteur Wilfred Johnson.

VENDREDI

Célébrez la 20e appréciation annuelle de l'action de grâce et la fête classique Bayou du club historique de PBDee's Valentine le vendredi 25 novembre 2022, de 18 h à 22 h, situé à l'autoroute. 347 dans les parcs (Communauté de Promiseland). L'entrée et la nourriture sont gratuites. Le vin et la bière sont achetés un, obtenez-en un gratuitement. Contactez l'entraîneur Wilbert Leded, Jr., pour plus d'informations au (337) 962-5576.

DIMANCHE

Acadiana Symphony Orchestra donnera un concert de Noël gratuit le dimanche 27 novembre 2022 à l'église St. Peters au 108 E. Saint Peter St. à New Iberia. Présenté par l'Association des ressources culturelles d'Iberia, le groupe interprétera des chansons de Noël familières ainsi que des sélections classiques.