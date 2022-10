Bonjour Acadiana! October 31 - November 5

KATC photo

Posted at 3:03 PM, Oct 30, 2022

Bonjour Acadiana! Voici quelques-unes des actualités que nous couvrirons pour vous au cours de la semaine prochaine. Le lundi, c'est Halloween, et il y a beaucoup d'activités prévues partout en Acadiana. Vous pouvez trouver une liste complète des événements prévus sur KATC.com. Recherchez des événements gratuits à Duson, Franklin et au Northgate Mall à Lafayette. Le vote anticipé pour les élections du 8 novembre se poursuit toute cette semaine ; vous pouvez trouver des informations sur l'endroit où vous pouvez voter, ainsi que sur la façon de voir ce qu'il y a sur votre bulletin de vote, sur KATC.com. Nous publions également des entretiens avec des candidats dans certaines des plus grandes courses, et il y a des informations sur les amendements constitutionnels qui sont proposés. Le Lighthouse Festival commence le 3 novembre au bord de la rivière Berwick Atchafalaya. Des événements sont prévus jusqu'à dimanche, notamment de la musique, de la nourriture, une balade à vélo, une cuisine de gombo, un carnaval et un salon de l'automobile. Le Festival des mots commence vendredi soir à Grand Coteau au Thensted Center. Les événements comprennent des ateliers d'écriture créative pour les étudiants et la communauté, une scène communautaire pour le micro ouvert et "Drive-by Poetry". Et si vous n'avez jamais vu d'omelette composée de plus de 5 000 œufs, rendez-vous samedi et dimanche à la 38ème édition du Omelette Festival sur la place Abbeville Magdelene Square. Il y a une course, une messe spéciale, des activités pour les enfants, de la musique et les festivités se terminent le dimanche après-midi avec la procession des chefs et la cuisson de l'immense omelette. Suivez ces événements et d'autres nouvelles sur KATC TV3 ou Katc.com et passez une excellente semaine, Acadiana!

Copyright 2022 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.