Bonjour Acadiana! November 21-27

Bonjour Acadiana! Voici quelques-unes des choses qui se passent cette semaine:

Mardi

BATON ROUGE, La. — La Drug Enforcement Administration, New Orleans Field Division, souhaite entendre les familles de cette région alors qu'elles partagent des histoires sur leurs proches, mais aussi les aider avec des informations de sensibilisation, des ressources éducatives, les présenter à d'autres prévention/partenaires de traitement/conseil, qui seront présents au Family Summit on Overdose Epidemic.

Le sommet aura lieu le mardi 15 novembre 2022, de 16 h à 20 h CST à Jefferson Baptist Church, 9135 Jefferson Highway pour les familles qui ont subi la perte d'un être cher à cause de substances illicites ou dont un proche souffre actuellement de trouble lié à l'utilisation de substances illicites.

Brad Byerley, DEA Special Agent in Charge (SAC), a déclaré : « Les décès liés à la drogue affligent le pays, y compris ici dans l'État de Louisiane, et tuent des Américains à un rythme record. Rien que l'année dernière, près de 108 000 vies ont été perdues à cause d'une surdose de drogue, le fentanyl et la méthamphétamine étant à l'origine de cette augmentation record. La DEA continuera d'utiliser les outils dont nous disposons pour démanteler les organisations de trafic de drogue qui inondent l'Amérique de ce poison. Nous savons que les forces de l'ordre ne peuvent pas résoudre ce problème seules. C'est pourquoi la DEA organise un sommet familial sur l'épidémie de surdose. Cet événement vise à créer un dialogue pour opérer un changement par la sensibilisation et la prévention."

Les familles qui souhaitent assister à l'événement doivent s'inscrire. Pour rsvp ou pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter le Dr Leslie Faulkner à Leslie.M.Faulkner@dea.gov ou 571-362-4737.

Mecredi

LAFAYETTE, La. — Pregnancy Center and Clinic (APCC) s'associe à la First Baptist Lafayette Church pour organiser le Friends-Giving Diaper Drive Thru! Toute personne dans le besoin peut passer chercher des couches gratuites au 1100, avenue Lee le mercredi 16 novembre 2022, de 10 h à 13 h.

Jeudi

LAFAYETTE, La. — ALDI, l'un des épiciers les plus fiables du pays, vient à Lafayette avec de la nourriture (et plus) que toute la famille adorera, le tout à des prix avantageux. Le nouvel emplacement au 3200 Louisiana Avenue fait partie de la croissance agressive de l'entreprise à l'échelle nationale ces dernières années, y compris l'ouverture de 150 nouveaux magasins cette année, dont environ 20 seront en Alabama, au Mississippi, dans le Florida Panhandle et en Louisiane.

Le modèle commercial d'ALDI est intentionnellement différent, et le résultat est une expérience d'achat rapide et abordable. Les fans d'ALDI à travers le pays raffolent des marques exclusives primées de l'entreprise et de la gamme hebdomadaire de trouvailles ALDI à durée limitée. Les acheteurs locaux pourront découvrir eux-mêmes la différence ALDI lorsque le nouveau magasin Lafayette ouvrira le jeudi 17 novembre à 9 h. Le magasin sera ouvert tous les jours de 9 h à 20 h.

Pour célébrer le nouveau magasin, ALDI organisera une cérémonie d'inauguration le jeudi 17 novembre 2022 à 9 heures. Les 100 premiers clients recevront un sac-cadeau rempli d'un échantillon de produits ALDIFan Favorite, ainsi qu'une carte-cadeau dans le cadre du programme de distribution de cartes-cadeaux ALDI Golden Ticket. Les acheteurs auront également la possibilité de participer à un tirage au sort pour courir la chance de gagner une carte-cadeau ALDI de 500 $.

Samedi

LAKE ARTHUR, La. — Marquez votre calendrier pour le prochain événement du Glitter and Garland Christmas Market qui aura lieu dans le parc Lake Arthur, le samedi 19 novembre 2022, de 9 h à 14 h! Pas de frais d’entrée pour magasiner.